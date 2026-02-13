Giảm áp lực tiền mặt cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam

Theo Cục Thống kê, đã có gần 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam trong năm qua, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế và trở thành thị trường khách du lịch nước ngoài lớn nhất cửa nước ta. Để tạo điều kiện cho khách mua sắm tại Việt Nam, cuối năm ngoái, hệ thống thanh toán mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc đã vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán xuyên biên giới. Trước đó, Việt Nam cũng đã hoàn tất kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR Code với Thái Lan, Lào và Campuchia.

Anh Wei Sheng Jang là chủ một công ty du lịch Trung Quốc. Thường xuyên đưa các đoàn sang Việt Nam nên anh đã chứng kiến cảnh nhiều khách du lịch Trung Quốc gặp bất tiện khi có nhu cầu chi tiêu ăn uống, mua sắm. Không những thế, anh cũng khá bận rộn khi phải giúp khách đổi tiền tại cửa khẩu, sân bay khi xuất nhập cảnh.

Anh Wei Sheng Jang - Phó Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Vison, Trung Quốc cho hay: "Mình phải mang nhiều tiền mặt, có lúc thanh toán rất là mệt mỏi , số tiền nó rất là lớn. Nhưng mà bây giờ có cái QR xuyên biên giới, mình có thể trực tiếp thanh toán qua Union Pay, rất là thuận tiện. Dịch vụ này giúp thúc đẩy kinh tế cho 2 nước phát triển".

Thanh toán QR xuyên biên giới Việt - Trung sắp hoàn thiện hai chiều, giúp du khách và doanh nghiệp hai nước chi tiêu, mua sắm thuận tiện.

Ông Liu là doanh nhân người Trung Quốc. Vì tính chất công việc nên ông thường xuyên sang Việt Nam và mỗi lần trở về nước, ông thường mua nhiều quà cho người thân. Ông cho biết, ở Trung Quốc, khi đi mua sắm, ông không cần cầm theo tiền mặt hay thẻ, chỉ cần cái điện thoại. Và khi sang Việt Nam, ông đã rất thích thú khi cũng sử dụng được dịch vụ thanh toán như tại nước của mình.

Ông Liu Chun Wei - Doanh nhân Trung Quốc chia sẻ: "Dịch vụ này rất là thuận tiện, nó có thể quản lý tài chính xem mình đã chi tiêu như thế nào. Thậm chí là có thể đổi trực tiếp và mình có thể biết được tỷ giá khi quy đổi từ tiền Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam, rất là yên tâm".

Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đầu năm 2026, Công ty Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty UnionPay International của Trung Quốc sẽ hoàn tất kết nối chiều ngược lại. Khi đó, người dùng Việt Nam có thể quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các ngân hàng Việt Nam để chi tiêu mua sắm, ăn uống tại các cửa hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thuộc mạng lưới UnionPay ở Trung Quốc. Việc triển khai hai chiều sẽ hình thành hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đầy đủ giữa hai quốc gia.

Mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới

Dịch vụ thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thanh toán quốc gia Việt Nam cho hay: "Chúng tôi cũng mở rộng kết nối thanh toán này với các quốc gia khác mà có nhiều khách du lịch tới Việt Nam. Trong 3 năm vừa qua, chúng tôi đã kết nối được với Việt Nam, Lào, Campuchia. Năm nay thì chúng tôi đã hoàn thành kết nối với Trung Quốc. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ mở rộng sang các thị trường khác ví dụ như khu vực Đông Bắc Á đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đối với khu vực Đông Nam Á có thể là Singapore hoặc Indonesia và Malaysia .

Ngoài ra nữa cũng có một thị trường rất tiềm năng cho khách du lịch đến Việt Nam đó là khách Ấn Độ. Chúng tôi cũng trao đổi với các đối tác để mở rộng kết nối này. Chỉ cần nhận diện trên các App có VietQA Global thì tất cả các khách nước ngoài đều có thể quét mã và đều có thể thanh toán. Khi mà khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc đến Việt Nam để quét mã cần 2 điều kiện quan trọng nhất là máy điện thoại phải có Internet và trong ví điện tử cần phải có tiền là có thể sử dụng như tại nước sở tại".