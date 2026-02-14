Lợi suất đến 5.5%/năm: Tối ưu từng đồng tiền nhàn rỗi dịp Tết với Techcombank Sinh Lời Tự Động

Tết hiện đại: Chi tiêu linh hoạt, tiền vẫn phải "đẻ" ra tiền

Tết Nguyên Đán là thời điểm dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ nhất - từ thưởng cuối năm, doanh thu mùa cao điểm, đến dòng tiền chờ đầu tư. Bài toán nan giải ngày Tết: Giữ tiền mặt để tiện chi tiêu thì không có lãi, mà gửi tiết kiệm để lấy lãi thì lại mất sự linh hoạt khi cần thiết. Techcombank đã mang đến xu hướng tài chính mới: làn sóng Sinh Lời Tự Động trên tài khoản thanh toán, tối ưu tốt nhất cho dòng tiền nhàn rỗi.

"Người dùng hiện đại cần giải pháp may đo thực sự. Họ muốn đi du lịch, sắm sửa, lì xì bất cứ lúc nào (24/7) nhưng số tiền chưa dùng đến, dù chỉ trong vài giờ hay qua đêm, vẫn phải sinh ra giá trị. Đó là tiêu chuẩn mới mà Techcombank đang dẫn dắt" - Ông Trần Thanh Hoài, Cố vấn cao cấp Khách hàng Cá nhân, Techcombank cho biết.

Chuẩn mực mới mà thị trường chưa thể sao chép

Điểm làm nên sự khác biệt, tiên phong của Techcombank Sinh Lời Tự Động chính là cho phép toàn bộ số dư sinh lời không ngăn, không ngưỡng (lợi suất lên tới 5.5%/năm). Trong khi phần lớn giải pháp khác vẫn yêu cầu tách bạch "ngưỡng chi tiêu" và "ngưỡng sinh lời", thì Techcombank vận hành tự động, liền mạch, an toàn cao nhất cho từng nhóm khách hàng

Với nhân viên văn phòng: Khoản thưởng Tết hàng chục triệu nằm trong tài khoản chờ mua sắm vẫn sinh lãi đều đặn mỗi ngày.

Với chủ kinh doanh: Dòng tiền thu về từ bán hàng Tết không bị "chôn chân", tiền sinh lời qua đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn sẵn sàng 100% để thanh toán ngay lập tức.

Không chỉ dừng lại ở lợi suất, Techcombank Sinh Lời Tự Động còn được nâng tầm nhờ hệ sinh thái Chương trình Khách hàng thân thiết - chu trình "lãi kép" về trải nghiệm

Tiền đẻ ra tiền: Số dư nhàn rỗi sinh lời tự động mỗi ngày.

Nhân đôi lợi ích: 1 đồng tiền lời đổi được 2 U-Point (1 U-Point = 1 VND).

Ưu đãi ngập tràn: Đổi U-Point lấy voucher mua sắm, ăn uống từ hàng ngàn thương hiệu để du xuân, sắm Tết.

An tâm vui Tết với công nghệ bảo mật hàng đầu.

Giữa không khí nhộn nhịp của dịp Tết, an ninh tài chính luôn là ưu tiên. Techcombank Sinh Lời Tự Động vận hành trên nền tảng bảo mật nghiêm ngặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Người dùng thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, bởi "trợ lý" Techcombank đang làm việc 24/7 để vừa bảo vệ, vừa gia tăng tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, giải pháp đã cán mốc hơn 5 triệu người dùng và vinh dự nhận giải Stevie Awards ở Hạng mục Xuất sắc cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm - đưa Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh.

Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt Techcombank Sinh Lời Tự Động chỉ với 3 bước:

