App TPBank và câu chuyện giao dịch số giàu cảm xúc mùa Tết

Trao lì xì đậm chất riêng cùng ChatPay trên App TPBank

Tết đến, những khung chat gia đình, bạn bè lại sáng đèn không ngơi nghỉ. Những lời chúc năm mới được gửi đi liên tục, kèm theo đó là những phong bao lì xì – món quà nhỏ nhưng mang theo nhiều ý nghĩa và yêu thương. Trong nhịp Tết bận rộn của đời sống số, khi mọi kết nối đều diễn ra trên màn hình, lì xì dần mang một diện mạo mới: hiện đại hơn, thuận tiện hơn, nhưng vẫn trọn vẹn giá trị tinh thần vốn có.

ChatPay mang đến trải nghiệm nhận lì xì vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ và thú vị với Bộ sưu tập lì xì mang đậm sắc xuân, trẻ trung và hiện đại.

Mùa Tết năm nay, ChatPay tiếp tục đồng hành cùng người dùng TPBank trong khoảnh khắc quen mà không cũ ấy, với trải nghiệm lì xì online được chăm chút chỉn chu. Bộ thiệp ChatPay mang đậm sắc xuân, trẻ trung và hiện đại, cho phép người dùng lựa chọn mẫu có sẵn và tự tay viết lời nhắn của riêng mình, biến mỗi phong bao lì xì thành một món quà mang dấu ấn cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm nhận lì xì trên ChatPay còn được hoàn thiện ở từng chi tiết nhỏ. Khoảnh khắc chạm để mở bao lì xì gợi lại cảm giác háo hức quen thuộc của Tết truyền thống, nhưng được tái hiện theo cách mới mẻ và thú vị. Với người nhận, đó không đơn thuần là thông báo tiền vào tài khoản, mà là một bất ngờ nhỏ đủ khiến nụ cười nở trọn đầu xuân.

Chính từ những trải nghiệm tưởng như rất đời thường ấy, ChatPay cho thấy định hướng mà TPBank theo đuổi suốt thời gian qua: Ngân hàng số không chỉ tạo ra tính năng, mà kiến tạo những thói quen sống số gần gũi và giàu cảm xúc. Trong mùa Tết, điều đó càng trở nên rõ nét hơn. Mỗi phong bao lì xì online được gửi đi qua ChatPay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời chúc, là sự quan tâm, là một nụ cười được trao đi đúng lúc.

Khi chuyển tiền trở thành thói quen cảm xúc

Trải qua thời gian, ChatPay không còn đơn thuần là một tính năng, mà đã trở thành thói quen giao dịch mỗi ngày của người dùng TPBank. Trong mùa Tết, khi mỗi lần chuyển tiền đều đi kèm một lời chúc, ChatPay âm thầm làm tròn vai trò của mình: nơi công nghệ vận hành lặng lẽ để trải nghiệm và cảm xúc được trọn vẹn.

ChatPay không còn đơn thuần là một tính năng, mà đã trở thành thói quen giao dịch mỗi ngày của người dùng TPBank.

Khác với trải nghiệm chuyển khoản truyền thống, ChatPay được TPBank thiết kế như một khung chat quen thuộc. Người dùng không còn cảm giác đang thực hiện một giao dịch ngân hàng, mà giống như đang nhắn tin. Từ việc tìm lại giao dịch cũ, đặt biệt danh cho người nhận, đến cộng tổng số tiền đã chuyển, tất cả đều diễn ra trong một không gian thân thiện, trực quan và dễ sử dụng. Chính cách tiếp cận này đã giúp chuyển tiền trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống số, nơi mỗi lần chạm đều mang theo sự kết nối.

Trong mùa Tết, khi các giao dịch đến dồn dập hơn bao giờ hết, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến nhầm lẫn không đáng có. Đây cũng là lúc Paste to Pay trên ChatPay phát huy rõ rệt giá trị của mình. Chỉ cần sao chép nội dung tin nhắn từ bất kỳ ứng dụng chat nào và dán vào khung ChatPay, hệ thống AI tự động đọc hiểu, bóc tách và điền sẵn thông tin: người nhận, số tài khoản, số tiền và nội dung giao dịch. Dù tin nhắn viết vội, viết tắt như "500K", "5tr", khó tránh khỏi lỗi chính tả, ChatPay vẫn hiểu đúng và xử lý chính xác thông tin nhờ công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Trong mùa cao điểm Tết, Paste to Pay giúp người dùng chuyển tiền nhanh hơn, giảm thao tác và hạn chế tối đa việc chuyển nhầm.

App TPBank – trợ thủ tài chính mượt mà cho một mùa Tết trọn vẹn

Không chỉ dừng lại ở ChatPay, App TPBank còn đóng vai trò như một trợ thủ tài chính toàn diện trong mùa Tết. Với hơn 2.000 tiện ích được tích hợp trên một nền tảng duy nhất, người dùng có thể xử lý tất cả các nhu cầu từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet cho đến các dịch vụ thiết yếu khác.

Trong dịp sum vầy này, sản phẩm Tài khoản Con yêu trên App TPBank trở thành điểm nhấn được nhiều gia đình lựa chọn. Phụ huynh có thể mở tài khoản riêng cho con ngay trên app, tạo mã QR để bé nhận lì xì số và thuận tiện theo dõi, định hướng cách sử dụng tiền sau Tết. Không chỉ giúp quản lý tiền lì xì thuận tiện hơn, tính năng này còn mở ra cơ hội để bố mẹ cùng con bắt đầu những bài học tài chính theo cách nhẹ nhàng và ý nghĩa.

Đặc biệt, nhờ được vận hành trên nền tảng ổn định, App TPBank vẫn đảm bảo trải nghiệm liền mạch ngay cả trong mùa cao điểm giao dịch, để Tết bận rộn nhưng không áp lực.

Tết có thể bận rộn, nhưng cảm xúc không nên vội vã. Với ChatPay, Tài khoản Con yêu cùng hàng ngàn tiện ích tích hợp, App TPBank đồng hành để mọi giao dịch luôn nhanh gọn, xuyên suốt mà vẫn giữ trọn sự ấm áp. Để mỗi lần chạm là một khoảnh khắc kết nối, nơi nụ cười được gửi đi và còn đọng lại rất lâu sau Tết.