Sếp Vietcombank nói gì về lãi suất vay mua nhà, giải ngân tín dụng bất động sản thời gian tới?

Tại Hội nghị Công bố Kết quả Kinh doanh Quý IV/2025 của Vietcombank, ông Nguyễn Thắng – Kinh tế trưởng Vietcombank nhận định, trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 19%. Tuy nhiên, sang năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn trong quản lý tín dụng, với trần tăng trưởng tín dụng được đặt ở mức 15%, thấp hơn đáng kể so với mức 19% của năm trước. Điều này phản ánh quan điểm thận trọng hơn trong bối cảnh tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã gần chạm mức 150%, vốn được xem là khá cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra một số yêu cầu mới. Thứ nhất, trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng không được vượt quá 25% hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm nhằm tránh việc "chạm trần" quá sớm.

Theo vị Kinh tế trưởng của Vietcombank, đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng trưởng dư nợ cho vay bất động sản không được vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của từng ngân hàng so với cuối năm 2025. Điều này cho thấy định hướng quản lý thận trọng và nhằm kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao.

"Hiện chúng tôi vẫn đang chờ hạn mức tăng trưởng tín dụng (credit quota) từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo kịch bản cơ sở, tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến ít nhất khoảng 13%. Mức tăng trưởng thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của nền kinh tế. Tăng trưởng có thể cao hơn nếu nền kinh tế phục hồi mạnh và khách hàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thẩm định tín dụng của chúng tôi", ông Thắng nói tại Hội nghị.

Về động lực tăng trưởng tín dụng trong năm 2026, Vietcombank kỳ vọng hai động lực chính của năm 2025 sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong năm nay.

Đối với mảng cho vay doanh nghiệp, tăng trưởng sẽ đến từ các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên và các dự án trọng điểm quốc gia như hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng và logistics. Đối với bất động sản, ngân hàng áp dụng cách tiếp cận thận trọng và có chọn lọc hơn, tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng và được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn, uy tín.

Đối với mảng bán lẻ, động lực tăng trưởng đến từ hai sản phẩm chủ chốt là cho vay mua nhà và cho vay kinh doanh hộ gia đình. Thị trường bất động sản được đánh giá là đang trong giai đoạn phục hồi, với việc các chủ đầu tư đưa thêm nguồn cung nhà ở và căn hộ ra thị trường. Nhu cầu vay mua nhà sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nhu cầu này sẽ phần nào bị bù trừ bởi việc điều chỉnh các hệ số rủi ro cho vay gần đây. Do đó, dự báo tăng trưởng cho vay mua nhà sẽ thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng bình quân của mảng bán lẻ.

Chia sẻ thêm về cho vay mua nhà, ông Dương Đức Hiếu – Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Vietcombank cho biết ngân hàng đang áp dụng hai loại lãi suất cho khách hàng: lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Cụ thể, lãi suất thả nổi hiện dao động trong khoảng 9,9% – 10,9%/năm. Đối với lãi suất cố định, mức lãi suất nằm trong khoảng 9,6% – 13,9%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng cũng áp dụng các mức lãi suất ưu đãi cho nhóm khách hàng ưu tiên và khách hàng mua nhà tại các dự án do những chủ đầu tư chiến lược, uy tín của ngân hàng phát triển.

"Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện tại có thể ảnh hưởng đến nhóm khách hàng vay với mục đích đầu tư, tuy nhiên không tác động nhiều đến nhóm khách hàng vay để ở – vốn chiếm phần lớn trong cơ cấu khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu của nhóm khách hàng này vẫn ở mức khá cao, đặc biệt trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền", ông Hiếu nói.

Về chất lượng tài sản, do ngân hàng đã và đang thực hiện chính sách thẩm định rất chặt chẽ và có chọn lọc đối với khách hàng vay mua nhà, nên các khách hàng hiện tại đều có thu nhập ổn định và tài sản bảo đảm đầy đủ. Vì vậy, danh mục cho vay mua nhà hiện nay được đánh giá là an toàn và sẽ không gây tác động tiêu cực đến tỷ lệ nợ xấu (NPL) cũng như chất lượng tài sản của ngân hàng.



