Cảnh tượng khó tin lúc 3h sáng trên phố Cầu Giấy trước ngày Vía Thần tài

24-02-2026 - 13:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Dù còn vài ngày mới đến ngày vía Thần Tài, nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng từ rạng sáng trên đường Cầu Giấy để mua 1-2 chỉ vàng cầu may và đón đầu đà tăng giá sau Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh. Giá vàng liên tục được điều chỉnh theo hướng đi lên, tăng đáng kể so với thời điểm trước Tết, khiến tâm lý người dân thêm phần sốt ruột.

Người dân có mặt từ 3-4h sáng trước cửa tiệm vàng trên đường Cầu Giấy, chấp nhận xếp hàng nhiều giờ để mua vàng cầu may trước ngày vía Thần Tài.

Dù chưa tới ngày chính lễ, hàng dài khách đứng kín vỉa hè, kiên nhẫn chờ đến giờ mở cửa.

Hàng người nối dài trên vỉa hè, kiên nhẫn chờ đợi mua vàng ngày Vía Thần tài với hy vọng một năm tài lộc, thuận lợi.

Dù còn vài ngày nữa mới tới ngày vía Thần Tài, sáng sớm ngày hôm nay (24/2 tức ngày 8/1 âm lịch) trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài trước các tiệm vàng lớn. Từ khoảng 3-4h sáng, nhiều người đã có mặt chờ đến lượt giao dịch.

Chị Nguyễn Thị H. (phường Phú Diễn) cho biết chị tranh thủ mua sớm vì lo ngại sát ngày giá còn tăng cao hơn. "Biết là chưa tới ngày chính lễ nhưng tôi sợ mấy hôm nữa vừa đông vừa đắt, nên đi sớm cho yên tâm. Mua một chút lấy may đầu năm thôi," chị nói.

Tương tự, anh Trần Minh K. (27 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ việc giá vàng tăng liên tục những ngày qua khiến anh quyết định xuống tiền sớm. "Chờ đúng ngày chắc rất đông, chưa kể giá có thể nhích thêm. Tôi mua trước một chỉ coi như tích lũy và cầu may,"

Càng gần giờ mở cửa, lượng người đổ về càng đông, tạo nên cảnh tượng tấp nập trước các tiệm vàng lớn.

Trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm mua vàng và dự đoán giá những ngày tới.

Theo ghi nhận, phần lớn người dân mua với số lượng nhỏ từ 1-2 chỉ. Tuy nhiên, cũng có một số khách giao dịch số lượng nhiều hơn, kỳ vọng giá tiếp tục đi lên trong những ngày cao điểm.

Nhiều khách hàng ngồi chờ đợi trên bậc thềm trước cửa hàng, tranh thủ lướt điện thoại cho nhanh hết thời gian

Phần lớn khách mua từ 1-2 chỉ vàng lấy may, nhưng vẫn chấp nhận xếp hàng dài để kịp giao dịch trong buổi sáng.

Một số khách hàng cho biết chọn mua sớm để tránh cảnh chen chúc và lo ngại giá còn tiếp tục tăng sát ngày vía Thần Tài.

Nhiều người trẻ cũng tham gia xếp hàng từ sớm, coi việc mua vàng đầu năm vừa là tích lũy vừa là phong tục cầu may.

Những cuộc trò chuyện rôm rả giữa người mua vàng khiến thời gian chờ đợi bớt dài trong tiết trời se lạnh đầu năm.

Theo Nam An

