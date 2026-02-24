Cảnh tượng khó tin lúc 3h sáng trên phố Cầu Giấy trước ngày Vía Thần tài
Dù còn vài ngày mới đến ngày vía Thần Tài, nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng từ rạng sáng trên đường Cầu Giấy để mua 1-2 chỉ vàng cầu may và đón đầu đà tăng giá sau Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh. Giá vàng liên tục được điều chỉnh theo hướng đi lên, tăng đáng kể so với thời điểm trước Tết, khiến tâm lý người dân thêm phần sốt ruột.
Dù còn vài ngày nữa mới tới ngày vía Thần Tài, sáng sớm ngày hôm nay (24/2 tức ngày 8/1 âm lịch) trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài trước các tiệm vàng lớn. Từ khoảng 3-4h sáng, nhiều người đã có mặt chờ đến lượt giao dịch.
Chị Nguyễn Thị H. (phường Phú Diễn) cho biết chị tranh thủ mua sớm vì lo ngại sát ngày giá còn tăng cao hơn. "Biết là chưa tới ngày chính lễ nhưng tôi sợ mấy hôm nữa vừa đông vừa đắt, nên đi sớm cho yên tâm. Mua một chút lấy may đầu năm thôi," chị nói.
Tương tự, anh Trần Minh K. (27 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ việc giá vàng tăng liên tục những ngày qua khiến anh quyết định xuống tiền sớm. "Chờ đúng ngày chắc rất đông, chưa kể giá có thể nhích thêm. Tôi mua trước một chỉ coi như tích lũy và cầu may,"
Theo ghi nhận, phần lớn người dân mua với số lượng nhỏ từ 1-2 chỉ. Tuy nhiên, cũng có một số khách giao dịch số lượng nhiều hơn, kỳ vọng giá tiếp tục đi lên trong những ngày cao điểm.
