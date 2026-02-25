Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Định hình vai trò PRM trong hành trình phát triển Khách hàng Ưu tiên tại ACB

25-02-2026 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong chiến lược phát triển phân khúc Khách hàng Ưu tiên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) xác định Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (PRM) là vị trí then chốt trong việc kết nối, quản trị và nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Đây là vai trò đòi hỏi chiều sâu chuyên môn, bản lĩnh tư vấn và khả năng xây dựng niềm tin dài hạn, dựa trên nền tảng uy tín nghề nghiệp vững chắc.

Định hình vai trò PRM trong hành trình phát triển Khách hàng Ưu tiên tại ACB - Ảnh 1.

Với phân khúc khách hàng ưu tiên, niềm tin được xây dựng trên chất lượng đối thoại, sự thấu hiểu tinh tế và khả năng đồng hành bền bỉ theo thời gian. Đây cũng là nền tảng để ACB định hình vai trò PRM như một chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân thực thụ, thay vì chỉ là người cung cấp sản phẩm - dịch vụ ngân hàng. 

Tại ACB, PRM là cầu nối trong hành trình phát triển khách hàng ưu tiên, họ chịu trách nhiệm quản trị và phát triển danh mục khách hàng được phân bổ, dựa trên phân tích dữ liệu, hành vi tài chính và tiềm năng tăng trưởng tài sản. Từ đó, họ triển khai tư vấn toàn diện các giải pháp tài chính – ngân hàng, gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của ACB và mục tiêu cá nhân của từng khách hàng. 

Ngoài năng lực tư vấn, PRM tại ACB còn là người quản trị trải nghiệm khách hàng, khi thường xuyên chủ động cập nhật thông tin về sản phẩm mới, các chương trình đặc quyền riêng biệt, lắng nghe và phản hồi kịp thời nhu cầu của khách hàng. Sự chủ động và tinh tế trong từng điểm chạm chính là yếu tố tạo nên mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa khách hàng và chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân.

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực tư vấn, danh mục khách hàng chất lượng cao cùng lộ trình phát triển rõ ràng giúp PRM tại ACB từng bước khẳng định vị thế chuyên gia tài chính cá nhân trong phân khúc khách hàng ưu tiên, thay vì chỉ chạy theo kết quả ngắn hạn.

Để PRM có thể tập trung vào chất lượng tư vấn và mối quan hệ dài hạn, ACB xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ cho đội ngũ PRM: từ việc tiếp cận tệp khách hàng ưu tiên chất lượng cao, cùng hệ thống quản trị quan hệ hiện đại, đến các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm theo từng danh mục. Song song đó, ACB định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng trong mảng ngân hàng ưu tiên, nơi năng lực tư vấn, khả năng quản trị quan hệ và uy tín cá nhân được xem là thước đo trung tâm cho sự thăng tiến bền vững.

Ứng viên phù hợp có thể chủ động kết nối qua kênh tuyển dụng chính thức của ACB tại đây để tìm hiểu thêm về vai trò Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên và lộ trình phát triển chuyên biệt dành cho vị trí này.


Kim Ngân

