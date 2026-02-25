Bao nhiêu người dân Việt Nam có tiết kiệm gửi tại ngân hàng?

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020 - 2025, hiện nay tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đã đạt 86,97% (vượt mục tiêu ít nhất 80% đến năm 2025). Tỉ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33% (vượt mục tiêu là ít nhất 25% - 30%).

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86% (vượt mục tiêu là 20% - 25%). Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng (vượt mục tiêu là ít nhất 250.000 doanh nghiệp). 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN (vượt mục tiêu là ít nhất 70%).

Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 24% (mục tiêu là 25%).

Chiều 24/2, tại Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhẫn mạnh, hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Thủ tướng cho rằng, cùng với các nhóm đối tượng ưu tiên (người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nông thôn; cá nhân, hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình, thu nhập thấp; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó chú trọng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có chủ là thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo); cần đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm, toàn diện và ưu tiên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu trong thực hiện Chiến lược.

Thủ tướng cũng nêu các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.



