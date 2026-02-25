Tỷ giá USD tiếp tục tăng, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN hút về 30.000 tỷ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do trong phiên 24/02, trong khi lãi suất liên ngân hàng VND hạ nhiệt nhanh sau nhịp tăng trước đó. Trong bối cảnh trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hút ròng gần 30.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở,

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 24/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.053 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.851 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.255 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.196 VND/USD, tăng mạnh 76 đồng so với phiên 23/02. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 100 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.700 VND/USD và 26.850 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 24/02, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND điều chỉnh giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch – giảm 2,10 điểm %, xuống còn 4,50%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,40 điểm %, giao dịch tại 5,50%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần đi ngang ở mức 6,10%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,25 điểm %, xuống 6,60%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm lên 3,64%/năm; kỳ hạn 1 tuần 3,68%/năm; kỳ hạn 2 tuần 3,72%/năm và kỳ hạn 1 tháng 3,76%/năm. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ biến động trái chiều, chốt phiên với các mức: 3 năm 3,20%; 5 năm 3,75%; 7 năm 3,81%; 10 năm 4,12%; 15 năm 4,20%.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 24/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4,5%/năm và toàn bộ khối lượng này đều trúng thầu. Trong ngày có khoảng 30.888 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hút ròng khoảng 29.888 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức khoảng 442.884 tỷ đồng.

Sau Tết: Giá đô la, lãi suất qua đêm liên ngân hàng cùng tăng mạnh

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

