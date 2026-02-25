Sáng 25/2: Loạt mã ngân hàng tăng mạnh, cổ phiếu Sacombank trần cứng sau thông tin đổi tên

Trong phiên giao dịch sáng 25/2, nhóm cổ phiếu ngân hàng duy trì diễn biến tích cực khi phần lớn các mã tăng điểm, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng cùng thanh khoản duy trì ở mức cao. Ghi nhận lúc 10h30, toàn ngành ghi nhận 21/27 mã tăng, cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều lạc quan trong những phiên đầu năm Bính Ngọ.

Nổi bật nhất phiên sáng nay là STB của Sacombank khi tăng trần và dư mua hàng triệu đơn vị, trở thành tâm điểm của nhóm ngân hàng với mức tăng vượt trội so với mặt bằng chung. Cổ phiếu STB tăng mạnh sau thông tin ngân hàng này muốn đổi tên.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam” vào ngày 29/12/2025. Động thái này thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngân hàng đang có nhiều điều chỉnh về nhận diện thương hiệu. Việc đổi tên ngân hàng khi thực hiện cần phải qua nhiều bước phê duyệt từ ban lãnh đạo, đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 23/2, Sacombank cũng bất ngờ thông báo địa điểm họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 tại Phú Thọ. Trước đó, ngân hàng này chỉ tổ chức đại hội tại phía Nam. Dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, ngân hàng sẽ trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Theo sau STB là MBB tăng 2,83%, thanh khoản đạt hơn 15,5 triệu cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất ngành. TPB cũng tăng 2,22%, khớp lệnh hơn 25 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì mạnh ở mã này.

Một số mã tăng trên 1% gồm KLB (+2,08%), NVB (+1,64%), ACB (+1,46%), VIB (+1,45%), ABB (+1,44%), CTG (+1,57%), VCB (+1,23%), BID (+1,33%), OCB (+1,29%) và TCB (+1,40%).

Nhóm tăng nhẹ dưới 1% gồm SHB (+0,96%), VAB (+0,92%), MSB (+0,82%), BVB (+0,74%), VPB (+0,69%), EIB (+0,21%), HDB (+0,35%) và NAB (+0,35%). Dù biên độ tăng không lớn, nhiều mã vẫn duy trì sắc xanh ổn định trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh gần như không đáng kể khi chỉ có LPB giảm nhẹ 0,12%, trong khi các mã như BAB, PGB, SGB, SSB và VBB đứng giá tham chiếu.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng tại nhóm ngân hàng vốn hóa lớn như VCB, CTG và VPB trong khi chỉ mua ròng nhẹ ở một vài mã như VIB và OCB. Dù vậy, lực cầu trong nước vẫn chiếm ưu thế, giúp phần lớn cổ phiếu ngân hàng duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng.