Thanh toán đúng hạn: Từ kỷ luật tài chính đến “lộc” bất ngờ

Giữ lịch sử tín dụng tốt để mở rộng cơ hội vay vốn

Là khách hàng của FE CREDIT hơn 5 năm, anh Trần Ngọc Anh Toàn (Tài xế xe công nghệ, phường Dĩ An, TP.HCM) cho biết đã sử dụng hai sản phẩm tài chính của FE CREDIT gồm vay mua điện thoại trả góp và vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo anh, vay tiêu dùng không chỉ giúp giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt mà còn hỗ trợ cho các kế hoạch tài chính dài hạn của gia đình.

Trước khoản vay 80 triệu đồng gần đây, anh đã nhiều lần vay tiêu dùng tại FE CREDIT. Nhờ luôn thanh toán đúng hạn, các khoản vay sau của anh được xét duyệt thuận lợi hơn. "Thủ tục, thẩm định và giải ngân đều khá nhanh, hạn mức đề xuất cũng tăng ở những lần tiếp theo" anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh Toàn cho rằng lịch sử tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là những khoản vay lớn hơn trong tương lai. "Trả đúng hạn trước hết là giữ uy tín cho chính mình. Khi bạn có lịch sử tín dụng tốt, các công ty tài chính sẽ có cơ sở để xem xét và cấp khoản vay. Ngược lại, nếu trễ hạn dẫn đến nợ xấu, đồng nghĩa tự thu hẹp cơ hội của mình", anh Toàn nói.

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng Đặc biệt là xe máy Honda Air Blade đến anh Anh Toàn. Ảnh: FE CREDIT.

Trong lần tất toán khoản vay gần đây, anh nhận được 420 lượt quay thưởng nhờ thanh toán trực tuyến qua hình thức chuyển khoản VPBank và may mắn trúng xe máy. "Tôi rất bất ngờ. Giải thưởng đến với gia đình tôi ngay những ngày đầu năm mới nên niềm vui càng trọn vẹn hơn", anh Toàn cười.

Cũng theo anh Toàn, vay tiêu dùng sẽ mang lại nhiều lợi ích khi được sử dụng đúng cách. Nguồn vốn kịp thời giúp người vay giải quyết các tình huống cấp bách mà không phải chờ tích lũy trong thời gian dài. Khi tìm hiểu kỹ càng và cân đối phù hợp với thu nhập, người vay hoàn toàn có thể chủ động quản lý kế hoạch tài chính cá nhân.

Chủ nhân giải thưởng xe Honda Air Blade khẳng định, trong thời gian tới khi có nhu cầu anh chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của FE CREDIT và giới thiệu đến người thân, bạn bè.

Xây dựng uy tín tín dụng từ thói quen thanh toán sớm

Cũng là một trong những khách hàng may mắn trúng xe máy Honda Air Blade, anh Huỳnh Anh Duy (Nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đã chọn đồng hành cùng FE CREDIT hơn ba năm. Với anh, lý do khá đơn giản: Quy trình duyệt khoản vay nhanh gọn, đáp ứng kịp thời những nhu cầu tài chính phát sinh đột xuất. Ngoài ra, các kênh thanh toán số đa dạng, linh hoạt là một điểm cộng, anh có thể thanh toán trực tuyến mà không cần đến các địa điểm thu hộ.

Tham gia chương trình năm nay, anh Duy tích lũy được hơn 600 lượt quay nhờ thanh toán trực tuyến trước hạn. "Tôi trúng thưởng sau khi đã quay hơn 200 lượt. Lúc quay trúng, tôi nửa tin nửa ngờ. Sau khi tìm hiểu thêm và biết chương trình từng được triển khai trước đó với nhiều phản hồi tích cực, tôi yên tâm hơn", anh kể.

Anh Duy nhận xét điểm sáng của chương trình không chỉ nằm ở giải thưởng giá trị mà còn ở việc khuyến khích khách hàng duy trì thói quen thanh toán đúng hạn. "Điều này vừa có lợi cho lịch sử tín dụng, vừa tạo thêm cơ hội trúng thưởng. Tôi nghĩ đây là cách làm khá thiết thực để khách hàng có thêm động lực", anh chia sẻ.

Anh Huỳnh Anh Duy nhận giải thưởng Đặc biệt là xe máy Honda Air Blade từ chương trình. Ảnh: FE CREDIT.

Chia sẻ về cách quản lý tài chính, anh Duy cho biết thường theo dõi và chủ động thanh toán khoản vay sớm khoảng 4–5 ngày để tránh phí phạt, đồng thời duy trì lịch sử tín dụng tốt. Với anh, điểm tín dụng giống như một "bản hồ sơ tài chính", phản ánh cách mỗi người quản lý tiền bạc. Khi lịch sử tín dụng được duy trì ổn định, việc tiếp cận các khoản vay lớn hơn như mua nhà, mua xe hay đầu tư kinh doanh cũng trở nên thuận lợi.

Anh cũng cho rằng dù vẫn còn một bộ phận người dân e ngại vay tiêu dùng, nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng và mục đích cụ thể thì đây vẫn là một giải pháp tài chính hữu ích. "Quan trọng là phải tính toán phù hợp và không lạm dụng. Khi sử dụng đúng cách, vay tiêu dùng có thể hỗ trợ rất tốt", anh nhấn mạnh.

Khởi động từ ngày 01/01/2026, sau hơn 2 tháng, chương trình "Thanh Toán Ngay – Lộc Phát Về Tay" đã thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia vòng quay may mắn, hơn 1,8 triệu hợp đồng đã được thanh toán. Từ câu chuyện của những khách hàng trúng thưởng, có thể thấy việc duy trì kỷ luật tài chính không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn trong tương lai mà còn mang lại những giá trị thiết thực trong hiện tại cho khách hàng.

Chương trình là một trong những nỗ lực của FE CREDIT nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích khách hàng xây dựng lịch sử tín dụng tích cực thông qua việc thanh toán khoản vay đúng hạn hoặc trước hạn. Qua đó, FE CREDIT góp phần lan tỏa thói quen tài chính tích cực, hướng tới sự chủ động và bền vững hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Chương trình "Thanh toán ngay - Lộc phát về tay" diễn ra từ nay đến hết 30/04/2026. Khách hàng thanh toán khoản vay cho Hợp đồng tín dụng và/hoặc Thẻ tín dụng với giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 lượt quay thưởng (mỗi 500.000 đồng tương ứng 01 lượt quay), áp dụng cho cả hình thức thanh toán trực tuyến và thanh toán trực tiếp. Đặc biệt, số lượt quay thưởng sẽ được nhân lên nhiều lần khi khách hàng thanh toán trực tuyến qua ứng dụng FE ONLINE 2.0. Xem chi tiết thể lệ và tham gia ngay tại: https://vongquaymayman.fecredit.com.vn.