Sáng ngày 10/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

Ghi nhận lúc 9h sáng 10/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng trở lại so với mức đóng cửa hôm qua, với mức tăng phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 182,5 – 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở cùng mức 182,5 – 185,5 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng tương tự.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 182,2 – 185,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 182,5 – 185,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 182,9 – 185,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

9h Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 182,2 185,2 182,5 185,5 1,4 1,4 1,4 1,4 PNJ 182,5 185,5 182,5 185,5 1,4 1,4 1,4 1,4 DOJI 182,5 185,5 182,5 185,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Bảo Tín Minh Châu 181,5 184,5 182,5 185,5 0 0 1,4 1,4 Bảo Tín Mạnh Hải 182,9 185,9 182,5 185,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 9h (giờ Việt Nam) ở mức 5.180 USD/ounce, tăng gần 0,9% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,65% trong phiên giao dịch thứ Hai, sau khi giảm hơn 2% vào tuần trước.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 10/3, giá vàng được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh vùng 181 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 181,1 triệu đồng/lượng và bán ra 184,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở cùng mức 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá khá đồng đều giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức cao hơn nhẹ, 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 180,8 183,8 181,1 184,1 PNJ 181,1 184,1 181,1 184,1 DOJI 181,1 184,1 181,1 184,1 Bảo Tín Minh Châu 181,5 184,5 181,1 184,1 Bảo Tín Mạnh Hải 181,5 184,5 181,1 184,1

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h50 (giờ Việt Nam) ở mức 5.140 USD/ounce, gần như đi ngang so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,65% trong phiên giao dịch thứ Hai, sau khi giảm hơn 2% vào tuần trước.

Giá kim loại quý đi xuống khi tâm lý tiêu cực tiếp bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại gia tăng rằng cuộc xung đột tại Iran có thể dẫn tới kịch bản lạm phát đình trệ trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao.

Tâm lý thị trường thay đổi rõ rệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một số khu vực của Iran vẫn chưa bị tấn công và mức giá dầu 100 USD/thùng là “một cái giá rất nhỏ phải trả” cho “sự an toàn và hòa bình”. Phát biểu này làm suy yếu kỳ vọng rằng cuộc xung đột có thể được kiểm soát trong phạm vi hạn chế.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư đã nâng xác suất đối với kịch bản xấu hơn, khi cú sốc năng lượng có thể kéo theo tình trạng lạm phát đình trệ. Điều này khiến thị trường chuẩn bị cho một giai đoạn bất ổn kéo dài mà chưa có mốc thời gian rõ ràng cho sự kết thúc.

Bà Georgieva cho biết nếu giá năng lượng tăng 10% và duy trì trong vòng một năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 40 điểm cơ bản, đồng thời kéo giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm vàng trong tháng Hai, kéo dài chuỗi mua ròng liên tiếp lên 16 tháng.

Dữ liệu công bố hôm thứ Bảy cho thấy lượng vàng do ngân hàng trung ương này nắm giữ đã tăng thêm 30.000 ounce troy trong tháng trước, lên 74,22 triệu ounce troy. Hoạt động mua vào này tiếp nối chu kỳ tích lũy bắt đầu từ tháng 11/2024.

Mặc dù giá vàng có những nhịp điều chỉnh gần đây, kim loại quý này vẫn tăng mạnh trong vài tuần qua và đã quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce. Nhu cầu đối với các tài sản an toàn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến rủi ro địa chính trị tại Trung Đông leo thang.