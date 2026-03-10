Ngưỡng doanh thu tính thuế mới sau Nghị định 68: Hộ kinh doanh cần làm gì?

Những thay đổi trong cách tính và kê khai thuế năm nay được xem là cơ hội để các đơn vị kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số.

Hộ kinh doanh bước vào kỳ kê khai thuế với tư duy vận hành mới

Vừa qua, ngày 05/03/2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP để quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, 3 mốc doanh thu 500 triệu, 1 tỷ đồng và 3 tỷ đồng là các ngưỡng quan trọng trong quản lý thuế hộ kinh doanh.

Hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN; nếu vượt 500 triệu đồng, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế phát sinh từ quý vượt ngưỡng.

Hộ kinh doanh từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu.Với hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, thuế thu nhập cá nhân được tính theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến tài khoản thanh toán cũng thay đổi để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ ngày 1/3/2025, tên tài khoản thanh toán của tổ chức cần thể hiện đầy đủ tên của đơn vị theo giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quy định này góp phần chuẩn hóa thông tin tài chính, giúp việc quản lý và đối soát giao dịch rõ ràng.

Theo ghi nhận, chị Lan Anh - chủ hộ kinh doanh tại Hà Nội cho biết sau khi tìm hiểu quy định mới, chị đã chủ động mở thêm tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh và tìm kiếm các giải pháp công nghệ để đơn giản hóa quy trình quản lý. Khi hệ thống thanh toán và thống kê doanh thu được thiết lập đồng bộ, việc tổng hợp số liệu trở nên thuận tiện hơn so với trước đây.

Hộ kinh doanh chủ động áp dụng chuyển đổi số để bước vào kỳ kê khai thuế trọng điểm dễ dàng hơn. Ảnh: VNPAY.

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh từng quen với phương thức thuế khoán nên chưa đặt nặng việc lưu trữ và đối soát dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên, khi chuyển sang cơ chế tự kê khai thuế và tự chịu trách nhiệm về số liệu, việc thiết lập quy trình quản lý bài bản là việc làm cần thiết. Đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để các hộ kinh doanh từng bước áp dụng công nghệ vào vận hành, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững hơn.

Giải pháp chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh đơn giản hóa quy trình

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với phương thức vận hành mới, VNPAY đang đẩy mạnh các giải pháp thanh toán và nộp thuế số, giúp việc quản lý giao dịch và kê khai thuận tiện hơn.

Trong đó, hệ thống thanh toán số của VNPAY cho phép người bán tiếp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau như quét QR sử dụng linh hoạt cả nguồn tiền tài khoản và nguồn tiền thẻ tín dung, máy POS/PhonePos, quẹt thẻ ngân hàng… Mỗi giao dịch đều được ghi nhận ngay trên hệ thống, giúp dữ liệu doanh thu được lưu trữ đầy đủ và có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Nhờ đó, việc tổng hợp số liệu phục vụ kê khai thuế sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.

Song song với đó, VNPAY cung cấp trọn bộ giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, giải pháp hóa đơn điện tử trọn gói, dịch vụ truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan Thuế (VNPAY-TVAN) và hệ thống lưu trữ hóa đơn an toàn trên nền tảng VNPAY Cloud trong vòng 10 năm kể từ ngày phát hành. Dịch vụ chữ ký số công cộng VNPAY-CA giúp người dùng ký điện tử nhanh chóng và đúng quy định, trong khi phần mềm hợp đồng điện tử VNeDOC hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục giao dịch trên môi trường số.

Hiện nay, VNPAY áp dụng miễn phí đến hết năm 2028 trọn bộ giải pháp nộp thuế số, hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn thiện toàn bộ quy trình quản lý từ bán hàng đến kê khai thuế.

VNPAY miễn phí đến hết năm 2028 trọn bộ giải pháp nộp thuế số. Ảnh: VNPAY.

Khi các công cụ được tích hợp trong một hệ thống đồng bộ, hộ kinh doanh sẽ giảm đáng kể thao tác thủ công, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian trong quá trình kê khai.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng số hóa, việc áp dụng công nghệ vào quản lý giao dịch không chỉ giúp hộ kinh doanh đáp ứng yêu cầu kê khai thuế mà còn tạo nền tảng vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tập trung phát triển hoạt động bán hàng, trong khi những công việc liên quan đến thống kê và thủ tục được công nghệ hỗ trợ hiệu quả.