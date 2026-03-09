Tối 9/3, giá vàng giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 21h55 (giờ Việt Nam) giảm gần 86 USD, tương đương 1,66% so với mức đóng cửa tuần trước, xuống còn 5.086 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi tâm lý thận trọng gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại ngày càng lớn rằng cuộc xung đột tại Iran có thể kéo theo nguy cơ lạm phát đình trệ trên phạm vi toàn cầu, đi kèm với môi trường lãi suất duy trì ở mức cao.

Nỗi lo về kịch bản lạm phát đình trệ đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính. Sự lạc quan trước đó về khả năng sớm hạ nhiệt của căng thẳng tại Trung Đông đang nhanh chóng suy yếu, khi nhà đầu tư bắt đầu tính đến nguy cơ một cú sốc nguồn cung sâu rộng và kéo dài hơn.

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường diễn ra nhanh hơn sau khi Tổng thống Trump nói rằng một số khu vực của Iran vẫn chưa bị tấn công và giá dầu thô 100 USD là ‘một cái giá rất nhỏ phải trả’ cho ‘sự an toàn và hòa bình'. Phát biểu này đã làm suy yếu kỳ vọng rằng xung đột có thể được kiểm soát trong phạm vi hạn chế.

Các nhà đầu tư hiện buộc phải nâng xác suất đối với kịch bản xấu nhất, trong đó cú sốc năng lượng có thể dẫn tới tình trạng lạm phát đình trệ. Điều này khiến thị trường chuẩn bị cho một giai đoạn bất ổn kéo dài mà chưa có mốc thời gian rõ ràng cho sự kết thúc.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo rằng các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông có nguy cơ tác động tiêu cực đến thị trường và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo ra những thách thức bất ngờ đối với các nhà hoạch định chính sách. Theo bà, thế giới có thể phải chuẩn bị cho một “trạng thái bình thường mới”.

Bà Georgieva cho biết nếu giá năng lượng tăng 10% và duy trì trong vòng một năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 40 điểm cơ bản, đồng thời kéo giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm vàng trong tháng Hai, kéo dài chuỗi mua ròng liên tiếp lên 16 tháng.

Dữ liệu công bố hôm thứ Bảy cho thấy lượng vàng do ngân hàng trung ương này nắm giữ đã tăng thêm 30.000 ounce troy trong tháng trước, lên 74,22 triệu ounce troy. Hoạt động mua vào này tiếp nối chu kỳ tích lũy bắt đầu từ tháng 11/2024.

Mặc dù giá vàng có những nhịp điều chỉnh gần đây, kim loại quý này vẫn tăng mạnh trong vài tuần qua và đã quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce. Nhu cầu đối với các tài sản an toàn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến rủi ro địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Theo một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới công bố tuần trước, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã chậm lại trong những tháng đầu năm do biến động thị trường gia tăng ảnh hưởng đến nhu cầu. Trong tháng 1/2026, lượng mua ròng đạt khoảng 5 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 12 tháng là 27 tấn, với lực mua chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Á và Đông Á.

Báo cáo cũng cho biết một số quốc gia đã bán vàng trong thời gian gần đây. Người đứng đầu ngân hàng trung ương Ba Lan – quốc gia mua vàng thỏi lớn nhất thế giới – từng đưa ra đề xuất bán bớt dự trữ vàng để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng, trong khi ngân hàng trung ương Nga và Venezuela cũng đã bán vàng trong những tháng gần đây. Tuy vậy, tổng lượng mua vẫn vượt lượng bán ra.

Trong khi đó, các nước G7 đang xem xét khả năng phối hợp giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Theo Financial Times, các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến sẽ thảo luận về phương án này trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào thứ Hai.

Cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của ông Fatih Birol – Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) – được lên lịch vào lúc 8h30 sáng theo giờ New York để đánh giá tác động của cuộc xung đột Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề, ba quốc gia G7, bao gồm Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án giải phóng dự trữ dầu.

Một số quan chức Mỹ cho rằng việc giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu, tương đương 25–30% tổng lượng dự trữ 1,2 tỷ thùng, có thể là phương án phù hợp để ổn định thị trường.

Tại Mỹ, dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng cũng đang ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ. Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Michelle Bowman, cho biết báo cáo việc làm tháng Hai kém khả quan đã khiến bà nghiêng trở lại quan điểm ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

“Tôi đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng Một, nhưng khi nhìn vào diễn biến của thị trường lao động, có lẽ dữ liệu mạnh trước đó chỉ là một ngoại lệ,” bà Bowman nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business. Theo bà, các số liệu mới cho thấy thị trường lao động vẫn còn yếu và cần được hỗ trợ thông qua chính sách lãi suất.

Các quan chức Fed dự kiến sẽ nhóm họp trong cuộc họp chính sách tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 17–18/3.

Trên các thị trường tài chính quốc tế, chỉ số USD tiếp tục tăng và đang ở mức cao nhất trong 3 tháng rưỡi. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,18%.