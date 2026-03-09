Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD

09-03-2026 - 15:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD tại nhiều ngân hàng được niêm yết kịch trần, giá USD trên thị trường tự do cũng đã vượt 27.000 đồng/USD.

Đầu giờ chiều nay (9/3), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh hôm nay trong biên độ 23.806 - 26.311 đồng/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được nâng lên mức 23.857 - 26.261 đồng/USD.

Theo ghi nhận, các ngân hàng đã niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần. Đáng chú ý, giá mua vào tăng khá mạnh.

Vietcombank hôm nay niêm yết giá bán USD ở mức 26.311 đồng/USD, giá mua USD tiền mặt ở mức 26.041 đồng/USD, tăng 2 đồng ở chiều bán nhưng tăng đến 40 đồng ở chiều mua vào.

Tương tự, VietinBank cũng niêm yết ngoại tệ này ở mức 26.089 - 26.311 đồng/USD, tương đương tăng 57 đồng ở chiều mua và tăng 2 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước. BIDV hiện giao dịch đồng bạc xanh quanh vùng 26.061 - 26.311 đồng/USD, tăng 32 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán.

BIDV cũng tăng giá bán USD lên kịch trần, giá mua USD tiền mặt và chuyển khoản lên mức 26.061 đồng/USD.

Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD- Ảnh 1.

Giá USD tăng kịch trần. (Ảnh minh họa).

Tại khối ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.996 - 26.311 đồng/USD, tăng 24 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với cuối tuần qua.

Ngân hàng ACB tăng giá USD thêm 50 đồng ở chiều mua, giao dịch chuyển khoản ở mức 26.100 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.311 đồng…

Giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng vọt 300 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch phổ biến ở mức 27.150 - 27.200 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn giá bán USD trong ngân hàng tới gần 900 đồng.

Đà tăng của giá USD trong nước chịu tác động từ sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Theo đó, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đã tăng thêm 0,6% trong phiên gần nhất, lên 99,59 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này trong nhiều tháng qua.

Theo Ngọc Vy/VTCNews

VTCNews

