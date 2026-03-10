Chỉ còn 3 ngày: Ưu đãi “sinh lời” 8/3 của ACB sắp khép lại

Chỉ còn 3 ngày để nhận quà "sinh lời"

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp hai hình thức ưu đãi khác nhau, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng tùy theo nhu cầu tài chính của mình.

Ưu đãi đầu tiên dành cho những khách hàng nữ muốn tận dụng khoản tiền nhàn rỗi để gia tăng lợi ích từ tiết kiệm. Theo đó, khi gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được cộng thêm 0,83%/năm vào lãi suất gửi mới trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

Khách hàng nhận thêm điểm thưởng tương đương 8,3% giá trị giao dịch, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng ACB trong các lĩnh vực như mua sắm thời trang, làm đẹp, ăn uống hoặc du lịch...

Các kỳ hạn áp dụng được thiết kế linh hoạt, bao gồm nhóm kỳ hạn tùy chọn theo số ngày gửi theo nhu cầu của khách hàng – một tính năng đặc biệt hữu ích nếu bạn có khoản tiền nhàn rỗi và luôn muốn chủ động dòng tiền. Với tiền gửi online, khách hàng có thể tự chọn ngày gửi không tròn kỳ và linh hoạt cài đặt ngày đáo hạn (ví dụ: chọn kỳ hạn từ 184 ngày đang được cộng thêm lãi suất 0,83%/năm).

Bên cạnh đó, các kỳ hạn tròn kỳ từ 9 tháng, 12 tháng cũng được áp dụng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mốc thời gian phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân – từ nhu cầu tích lũy ngắn hạn cho đến các mục tiêu dài hơi hơn.

Việc gửi tiền hoàn toàn được thực hiện trên ứng dụng ACB ONE, cho phép khách hàng mở sổ tiết kiệm và quản lý khoản tiền gửi trực tiếp trên điện thoại. Toàn bộ lãi suất ưu đãi cũng được cập nhật minh bạch trên hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và kiểm soát khoản tiền của mình. Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiết kiệm trên ACB ONE có thể rút một phần vốn tối đa lên tới 70%, phần vốn còn lại vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn.

Song song với ưu đãi dành cho tiết kiệm, ACB cũng mang đến lợi ích cho những khách hàng muốn tận hưởng trọn vẹn dịp 8/3 thông qua các hoạt động chi tiêu. Cụ thể, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng ACB trong các lĩnh vực như mua sắm thời trang, làm đẹp, ăn uống hoặc du lịch, khách hàng sẽ nhận được thêm điểm thưởng tương đương 8,3% giá trị giao dịch.

Những khoản chi tiêu quen thuộc trong dịp lễ, từ mua quà tặng, đặt bữa tối đến các trải nghiệm thư giãn cuối tuần, nhờ đó có thể mang lại thêm lợi ích tài chính. Chương trình áp dụng cho nhiều dòng thẻ tín dụng của ACB từ hạng Gold đến Infinite, với mức điểm thưởng tối đa lên đến 800.000 điểm tùy loại thẻ.

Để tham gia ưu đãi chi tiêu, khách hàng chỉ cần đăng ký bằng tin nhắn theo cú pháp ACB KMT CT83 gửi 997, sau đó sử dụng thẻ để thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình ưu đãi 8/3 của ACB sẽ khép lại vào ngày 13/03/2026, đồng nghĩa khách hàng chỉ còn 3 ngày cuối để tận dụng bộ đôi ưu đãi "sinh lời". Trong khoảng thời gian ngắn còn lại này, chỉ vài thao tác trên ACB ONE hoặc một giao dịch thẻ cũng đủ để kịp nhận ưu đãi trước khi chương trình kết thúc. Một lựa chọn nhỏ hôm nay có thể khiến dịp 8/3 năm nay không chỉ xinh, mà còn sinh lời đúng như thông điệp chương trình.

Xinh là bản năng, sinh lời là bản lĩnh

Ngay sau khi được triển khai từ 6/3, bộ đôi ưu đãi dành cho khách hàng nữ của ACB đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều khách hàng. Không ít người tranh thủ tận dụng chương trình để gửi khoản tiền nhàn rỗi trên ứng dụng ACB ONE, trong khi những người khác lựa chọn dùng thẻ để chi tiêu cho các nhu cầu quen thuộc dịp lễ như mua sắm, ăn uống hay chăm sóc bản thân.

Bộ đôi ưu đãi giúp phụ nữ “sinh lời” đầy bản lĩnh.

Theo ghi nhận từ ngân hàng, chỉ trong những ngày đầu triển khai, lượng khách hàng quan tâm và tham gia chương trình đã tăng đáng kể. Một số khách hàng cho biết họ bị thu hút bởi việc các ưu đãi gắn với những nhu cầu tài chính quen thuộc. "Những chi tiêu dịp 8/3 vốn dĩ vẫn có, nên khi biết có thêm điểm thưởng từ thẻ, tôi tranh thủ đăng ký để tận dụng ưu đãi," một khách hàng chia sẻ.

Bên cạnh đó, ưu đãi gửi tiết kiệm trực tuyến cộng thêm lãi suất cũng được nhiều người lựa chọn khi có khoản tiền tạm thời chưa sử dụng đến. Với nhiều khách hàng, việc có thể mở tài khoản tiết kiệm và quản lý khoản tiền gửi ngay trên ứng dụng giúp họ dễ dàng tận dụng cơ hội mà không cần thay đổi thói quen tài chính.

Sự hưởng ứng này phần nào phản ánh một xu hướng ngày càng rõ rệt: phụ nữ hiện đại không chỉ quan tâm đến việc chăm sóc vẻ ngoài mà còn chú trọng hơn đến việc quản lý tài chính cá nhân. Đây cũng chính là tinh thần mà ACB muốn truyền tải qua thông điệp của chương trình 8/3 năm nay: "Xinh là bản năng, sinh lời là bản lĩnh."

Thông điệp nhấn mạnh rằng bên cạnh những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, việc chủ động đưa ra các quyết định tài chính hợp lý cũng là một cách để phụ nữ xây dựng sự tự tin và vững vàng cho tương lai. Từ tinh thần đó, ACB triển khai bộ đôi ưu đãi trong dịp 8/3 nhằm mang đến những lợi ích tài chính thiết thực cho khách hàng nữ.

Để tìm hiểu thêm về chương trình khác của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.



