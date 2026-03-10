Các ngân hàng chi hơn 132.000 tỷ cho nhân viên: BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB và VPBank dẫn đầu

Chi phí dành cho nhân viên tiếp tục là một trong những khoản chi lớn nhất trong cơ cấu chi phí hoạt động của các ngân hàng trong năm 2025. Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy nhiều nhà băng đã chi hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng cho tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi nhân sự. Trong bối cảnh các ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư mạnh cho chuyển đổi số và cạnh tranh thu hút nhân tài, chi phí nhân sự tại nhiều nhà băng tiếp tục gia tăng.

Tổng hợp từ các số liệu công bố cho thấy tổng chi cho nhân viên của 27 ngân hàng trong năm 2025 ước đạt hơn 132.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Trong đó, phần lớn ngân hàng ghi nhận mức chi tăng, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động, cạnh tranh thu hút nhân sự chất lượng cao cũng như điều chỉnh thu nhập để giữ chân nhân viên trong bối cảnh thị trường lao động tài chính ngày càng cạnh tranh.

Theo thống kê, 21/27 ngân hàng ghi nhận chi phí nhân sự tăng, trong khi 6 ngân hàng giảm chi so với năm trước. Điều này cho thấy xu hướng chung của toàn ngành vẫn là gia tăng đầu tư cho nguồn nhân lực – yếu tố được xem là nền tảng cho tăng trưởng kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Xét về quy mô tuyệt đối, BIDV tiếp tục là ngân hàng chi nhiều tiền nhất cho nhân viên trong năm 2025 với 17.807 tỷ đồng, tăng 11% so với mức 15.999 tỷ đồng của năm 2024. Khoản chi này chiếm 58,5% tổng chi phí hoạt động của ngân hàng, tăng nhẹ so với mức 57,2% của năm trước. Điều này cho thấy chi phí nhân sự vẫn là cấu phần lớn nhất trong hoạt động của BIDV, phản ánh quy mô nhân sự lớn nhất hệ thống và mạng lưới hoạt động rộng khắp.

Đứng thứ hai là VietinBank với 15.853 tỷ đồng chi cho nhân viên trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước – mức tăng khá cao trong nhóm Big4. Tỷ trọng chi phí nhân sự tại VietinBank cũng ở mức 59,7% tổng chi phí hoạt động, cho thấy ngân hàng vẫn duy trì chiến lược đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.

Vietcombank xếp thứ ba với 13.662 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Dù tốc độ tăng trưởng không quá cao, Vietcombank vẫn duy trì quy mô chi lớn cho nhân viên khi chi phí này chiếm 54,3% tổng chi phí hoạt động. Với hiệu quả kinh doanh thuộc nhóm cao nhất hệ thống, Vietcombank luôn nằm trong nhóm ngân hàng có mức thu nhập bình quân nhân viên cao.

Trong khối ngoài Big4, MB và VPBank là hai cái tên nổi bật nhất về quy mô chi cho nhân viên.

MB chi 11.213 tỷ đồng cho nhân viên trong năm 2025, tăng 20% so với năm trước. Khoản chi này chiếm 57% tổng chi phí hoạt động, tăng so với mức 55,2% của năm 2024. Việc tăng mạnh chi phí nhân sự phản ánh chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính, ngân hàng số và tăng trưởng mạnh ở mảng bán lẻ của MB trong những năm gần đây.

Đáng chú ý hơn là VPBank khi chi phí dành cho nhân viên đạt 11.203 tỷ đồng, tăng tới 33% so với năm trước – mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn. Với kết quả này, VPBank gần như ngang bằng MB về quy mô chi cho nhân sự. Đặc biệt, chi phí nhân sự của ngân hàng chiếm 60,1% tổng chi phí hoạt động, tăng từ 58,5% của năm 2024. Điều này cho thấy VPBank đang đầu tư mạnh vào nguồn lực con người, phù hợp với chiến lược mở rộng tín dụng bán lẻ, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ tài chính trong hệ sinh thái.

Ở nhóm tiếp theo, Techcombank ghi nhận 7.109 tỷ đồng chi cho nhân viên trong năm 2025, tăng nhẹ 3% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng chi phí nhân sự của ngân hàng này chỉ ở mức 43,3% tổng chi phí hoạt động, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Điều này phản ánh hiệu quả chiến lược số hóa sâu rộng nhằm giảm chi phí hoạt động mà Techcombank theo đuổi từ lâu.

Sacombank chi 6.986 tỷ đồng cho nhân viên, giảm 6% so với năm 2024. Đây là một trong số ít ngân hàng có chi phí nhân sự giảm trong năm qua, trong bối cảnh ngân hàng vẫn đang tiếp tục quá trình tái cơ cấu và tối ưu chi phí.

HDBank cũng ghi nhận mức giảm nhẹ khi chi 6.674 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước, với tỷ trọng chi phí nhân sự ở mức 57,5% tổng chi phí hoạt động.

Trong khi đó, ACB chi 6.232 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Việc giảm chi phí nhân sự của ACB có thể phản ánh chiến lược tối ưu hóa hoạt động trong bối cảnh ngân hàng tập trung nâng cao hiệu quả và kiểm soát chi phí.

Ở nhóm ngân hàng quy mô trung bình và nhỏ, nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng chi phí nhân sự khá mạnh.

SeABank tăng 28%, lên 2.700 tỷ đồng – một trong những mức tăng cao nhất trong hệ thống. Eximbank tăng 26%, đạt 2.350 tỷ đồng. ABBank cũng tăng 26%, lên 1.535 tỷ đồng.

Ngoài ra, BVBank tăng 19%, VietABank tăng 14% và NCB tăng 14% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận mức giảm khá mạnh như MSB (giảm 19% xuống còn 2.342 tỷ đồng) hay NamABank (giảm 10%). Điều này cho thấy sự điều chỉnh trong chiến lược chi phí và cơ cấu nhân sự tại một số ngân hàng.

Một điểm đáng chú ý là tỷ trọng chi cho nhân viên tại nhiều ngân hàng vẫn chiếm trên 50% tổng chi phí hoạt động. Chẳng hạn, VIB có tỷ lệ tới 66,7%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Saigonbank cũng có tỷ lệ 63,2%, trong khi BacABank đạt 62,6%. Điều này phản ánh đặc thù của ngành ngân hàng, nơi chi phí nhân sự luôn chiếm tỷ trọng lớn do nhu cầu về đội ngũ bán hàng, quản trị rủi ro, công nghệ và vận hành.

Nhìn tổng thể, năm 2025 cho thấy xu hướng gia tăng chi phí nhân sự tại nhiều ngân hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng lớn và ngân hàng đang mở rộng mạnh hoạt động bán lẻ và ngân hàng số. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đầu tư cho con người tiếp tục được xem là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng trong những năm tới.