Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo phương pháp tiêu chuẩn Thông tư 14/2025 từ tháng 3/2026

10-03-2026 - 11:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo phương pháp tiêu chuẩn Thông tư 14/2025 từ tháng 3/2026

Nếu Thông tư 41/2016 đã đặt nền móng cho việc áp dụng Basel II tại Việt Nam, thì Thông tư 14/2025 chính là bước đi mang tính hệ thống để các ngân hàng tiến tới áp dụng Basel III, qua đó nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro và khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế.

Tiếp nối việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14/2025, từ ngày 1/3/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức áp dụng phương pháp tiêu chuẩn (Standardized Approach - SA) trong tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025.

Việc áp dụng phương pháp tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hệ thống dữ liệu, quy trình và năng lực quản trị theo quy định tại Thông tư 14/2025. Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định chính thức áp dụng sớm Thông tư 14/2025 thể hiện sự chủ động và sẵn sàng của Vietcombank trong công tác quản trị rủi ro nói riêng và hướng tới các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nói chung.

Thời gian tới, Vietcombank tiếp tục triển khai lộ trình đã đăng ký đối với phương pháp xếp hạng nội bộ theo Thông tư 14/2025, qua đó khẳng định vai trò tiên phong và chuẩn mực trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Theo HN

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng ngày 10/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

Sáng ngày 10/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng Nổi bật

Sacombank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng năm 2026

Sacombank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng năm 2026 Nổi bật

Trường hợp người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… phải khai báo tài khoản ngân hàng trước 20/4

Trường hợp người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… phải khai báo tài khoản ngân hàng trước 20/4

09:12 , 10/03/2026
Ngưỡng doanh thu tính thuế mới sau Nghị định 68: Hộ kinh doanh cần làm gì?

Ngưỡng doanh thu tính thuế mới sau Nghị định 68: Hộ kinh doanh cần làm gì?

08:00 , 10/03/2026
Chỉ còn 3 ngày: Ưu đãi “sinh lời” 8/3 của ACB sắp khép lại

Chỉ còn 3 ngày: Ưu đãi “sinh lời” 8/3 của ACB sắp khép lại

07:30 , 10/03/2026
Tối 9/3, giá vàng giảm sâu

Tối 9/3, giá vàng giảm sâu

22:24 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên