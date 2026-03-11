Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên vùng 7%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động áp dụng từ ngày 10/3/2026. Trong đó, mức lãi suất cao nhất đã được nâng lên 7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại kênh online, đánh dấu bước tăng nhẹ so với biểu lãi suất trước đó.

Theo biểu lãi suất mới, nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng được giữ nguyên ở mức kịch trần được phép là 4,75%/năm, áp dụng đồng đều cho mọi hạn mức tiền gửi. Việc không điều chỉnh nhóm kỳ hạn này cho thấy VPBank vẫn duy trì chiến lược hạn chế cạnh tranh huy động vốn ngắn hạn, trong bối cảnh chi phí vốn toàn hệ thống đang có xu hướng nhích lên.

Đối với các kỳ hạn trung từ 6–11 tháng, lãi suất tại quầy được điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 0,1 điểm phần trăm, phổ biến trong khoảng 6,4 – 6,7%/năm tùy số tiền gửi. Trong khi đó, tại kênh online, mức lãi suất cao nhất đã được nâng lên 6,6 - 6,9%/năm, tăng khoảng 0,1 điểm phần trăm so với trước.

Tại kỳ hạn 12 tháng – nhóm được xem là trọng tâm huy động vốn của ngân hàng – lãi suất tại quầy dao động từ 6,5 – 6,8%/năm, tăng nhẹ ở các nhóm tiền gửi lớn. Còn tại kênh online, mức lãi suất cao nhất cũng tăng lên 7%/năm, tiếp tục duy trì khoảng cách ưu đãi so với gửi tại quầy.

Ở các kỳ hạn dài từ 13–36 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng nhẹ thêm khoảng 0,1 điểm phần trăm, lên mức 6,2 – 6,3%/năm tại quầy và 6,4 – 6,5%/năm khi gửi online.

Biểu lãi suất mới tiếp tục thể hiện rõ chiến lược huy động tiền gửi theo quy mô, khi chênh lệch lãi suất giữa các nhóm hạn mức được duy trì. Các khoản tiền gửi lớn từ 3 tỷ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao hơn so với nhóm tiền gửi nhỏ, đặc biệt tại kênh online.

Việc nâng lãi suất lên ngưỡng 7%/năm diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động toàn ngành ngân hàng có dấu hiệu tăng trở lại từ cuối năm 2025. Động thái này được xem là bước điều chỉnh nhằm củng cố nguồn vốn trung – dài hạn, đồng thời thúc đẩy khách hàng chuyển dịch sang các kênh giao dịch số.

VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, chỉ đứng sau nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank). Tính đến 31/12/2025, VPBank ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng đạt 628.045 tỷ đồng, tăng 29%, tương ứng thêm hơn 142.000 tỷ đồng so với cuối năm trước.