Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LPBank miễn nhiệm một lãnh đạo cấp cao

11-03-2026 - 12:23 PM | Tài chính - ngân hàng

https://antt.nguoiduatin.vn/lpbank-mien-nhiem-mot-lanh-dao-cap-cao-205260311102923431.htm

https://antt.nguoiduatin.vn/lpbank-mien-nhiem-mot-lanh-dao-cap-cao-205260311102923431.htm

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam vừa miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Theo thông báo thay đổi nhân sự, LPBank miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Hoàng Hải kể từ ngày 9/3.

Trước đó, ông Hải là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành, tham gia Ban điều hành và phụ trách các hoạt động vận hành của ngân hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành viễn thông. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập LPBank từ tháng 1/2025, ông từng giữ các vị trí quản lý tại Tập đoàn Viễn thông Gtel Mobile và Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB).

Sau thay đổi này, Ban điều hành LPBank hiện gồm Tổng giám đốc, 5 Phó tổng giám đốc và 4 thành viên Ban điều hành.

Ngoài thay đổi về nhân sự, LPBank gần đây cũng thông báo chuyển trụ sở chính từ Hà Nội về số 8, ngõ 1 đường Tôn Đức Thắng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, trụ sở ngân hàng đặt tại LPBank Tower (210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gắn với giai đoạn phát triển khi ngân hàng còn mang tên LienVietPostBank.

Về hoạt động kinh doanh, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản LPBank đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 386.867 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Tiền gửi khách hàng đạt 337.583 tỷ đồng, tăng khoảng 19%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của LPBank đạt 47.192 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ tăng lên 29.873 tỷ đồng.

Thảo Vân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 11/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng, vượt 187 triệu đồng/lượng

Sáng 11/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng, vượt 187 triệu đồng/lượng Nổi bật

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng? Nổi bật

SAIGONBANK và VNPAY triển khai giải pháp số lấy thanh toán làm điểm khởi đầu

SAIGONBANK và VNPAY triển khai giải pháp số lấy thanh toán làm điểm khởi đầu

11:00 , 11/03/2026
S&I Ratings: Room tín dụng có thể trở thành tài nguyên quan trọng của các ngân hàng trong năm 2026

S&I Ratings: Room tín dụng có thể trở thành tài nguyên quan trọng của các ngân hàng trong năm 2026

10:58 , 11/03/2026
Chọn hàng khi "giông bão": Gọi tên nhóm định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng cao

Chọn hàng khi "giông bão": Gọi tên nhóm định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng cao

10:56 , 11/03/2026
OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số

OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số

09:27 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên