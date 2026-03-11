LPBank miễn nhiệm một lãnh đạo cấp cao

Theo thông báo thay đổi nhân sự, LPBank miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Hoàng Hải kể từ ngày 9/3.

Trước đó, ông Hải là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành, tham gia Ban điều hành và phụ trách các hoạt động vận hành của ngân hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành viễn thông. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập LPBank từ tháng 1/2025, ông từng giữ các vị trí quản lý tại Tập đoàn Viễn thông Gtel Mobile và Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB).

Sau thay đổi này, Ban điều hành LPBank hiện gồm Tổng giám đốc, 5 Phó tổng giám đốc và 4 thành viên Ban điều hành.

Ngoài thay đổi về nhân sự, LPBank gần đây cũng thông báo chuyển trụ sở chính từ Hà Nội về số 8, ngõ 1 đường Tôn Đức Thắng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, trụ sở ngân hàng đặt tại LPBank Tower (210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gắn với giai đoạn phát triển khi ngân hàng còn mang tên LienVietPostBank.

Về hoạt động kinh doanh, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản LPBank đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 386.867 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Tiền gửi khách hàng đạt 337.583 tỷ đồng, tăng khoảng 19%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của LPBank đạt 47.192 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ tăng lên 29.873 tỷ đồng.