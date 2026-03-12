Vừa tối ưu quảng cáo, vừa nhận hoàn tiền đến 10 triệu đồng từ thẻ ACB Visa Digi

Theo ghi nhận thị trường, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã quen vận hành quảng cáo trên các nền tảng số thường ưu tiên những giải pháp thanh toán giúp tối ưu chi phí và kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn. Trong một số trường hợp triển khai thông qua bên thứ ba, ngân sách quảng cáo có thể bao gồm thêm các khoản phí dịch vụ hoặc quản lý ngoài chi phí media. Vì vậy, việc sử dụng thẻ chuyên biệt cho quảng cáo như ACB Visa Digi không chỉ giúp khách hàng chủ động hơn trong thanh toán mà còn tận dụng cơ chế phí giao dịch cạnh tranh và hoàn tiền theo doanh số giao dịch mỗi tháng.

Trên nền tảng Facebook, bên cạnh số lượng thẻ lớn, thẻ ACB Digi áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh (1% cho giao dịch VND và 1.5% cho giao dịch ngoại tệ), giúp giảm chi phí khi thanh toán. Tối ưu hơn nữa với TikTok và Google, khách hàng là chủ thẻ ACB Visa Digi và thẻ Doanh nghiệp được hưởng thêm cơ chế hoàn tiền theo doanh số giao dịch quảng cáo hợp lệ mỗi tháng, cụ thể:

-Từ 3 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: hoàn 0,15%, tối đa 500.000 đồng/tháng

-Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: hoàn 0,25%, tối đa 2.000.000 đồng/tháng

-Từ 1 tỷ đồng trở lên: hoàn 0,35%, tối đa 10.000.000 đồng/tháng

Chị Hương, giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện, chuyên triển khai quảng cáo trên TikTok và Google tại TP.HCM, cho biết đơn vị này đang duy trì ngân sách quảng cáo trung bình khoảng 3 – 3.5 tỷ đồng mỗi tháng. "Với mức doanh số này, công ty được hoàn 10 triệu đồng/tháng theo ưu đãi của ACB Visa Digi. Tính trung bình một năm, khoản hoàn tiền có thể đạt khoảng 100-120 triệu đồng, chưa kể phần tiết kiệm từ phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh khi chạy Ads trên Facebook. Đây là con số đủ để bù chi phí vận hành cho một nhân sự hoặc tái đầu tư vào các chiến dịch mới" chị chia sẻ. Theo chị, khi ngân sách quảng cáo càng lớn, tác động của cơ chế hoàn tiền và phí thanh toán càng rõ rệt. "Với ngân sách trên 3 tỷ đồng mỗi tháng, chênh lệch 0,1-0,3% đã là khoản đáng kể."

Bên cạnh lợi ích tài chính, ACB Visa Digi còn được thiết kế như một giải pháp thanh toán chuyên biệt cho hoạt động quảng cáo số với nhiều tính năng hỗ trợ vận hành chiến dịch như:

-Phát hành nhiều thẻ theo chiến dịch: Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có thể mở nhiều thẻ để phân bổ ngân sách theo từng chiến dịch;

-Hạn mức phù hợp nhu cầu chi tiêu lớn: Đáp ứng nhóm khách hàng có ngân sách quảng cáo cao;

-Sao kê minh bạch: Giúp dễ dàng theo dõi, đối soát chi phí quảng cáo;

-Đầu BIN riêng cho khách hàng có nhu cầu cao: Tối ưu trải nghiệm thanh toán;

-Cấp thẻ nhanh chóng: Quy trình phát hành được tối ưu, giúp khách hàng chủ động khi cần triển khai;

-Hỗ trợ chuyên biệt 24/7: Đội ngũ am hiểu thanh toán quảng cáo luôn sẵn sàng khi khách hàng cần tư vấn.

Tối ưu dòng tiền trong bối cảnh ngân sách quảng cáo tăng mạnh

Theo xu hướng chung của thị trường, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào TikTok và Google nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và mở rộng quy mô kinh doanh. Khi ngân sách quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, việc kiểm soát phí thanh toán và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trở thành một phần trong chiến lược tài chính.

Thực tế cho thấy, chênh lệch nhỏ về mức phí hay cơ chế hoàn tiền có thể tạo ra khác biệt đáng kể khi quy mô ngân sách đạt hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng mỗi tháng. Việc sử dụng một dòng thẻ chuyên biệt cho quảng cáo vì thế không chỉ mang tính tiện lợi, mà còn là giải pháp quản trị chi phí.

Với mức hoàn tiền lên đến 0.35% tương đương 10 triệu đồng mỗi tháng, ACB Visa Digi mở ra thêm một lựa chọn cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm sự hiệu quả trong từng đồng ngân sách quảng cáo.

Để đăng ký tham gia chương trình, khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp ACB KMT ADS gửi 997 và xem thông tin chi tiết tại đây, hoặc liên hệ Contact Center (028) 38 247 247, hoặc đến các chi nhánh/phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc.