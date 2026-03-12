Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/3

12-03-2026 - 06:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường vàng trong nước mở cửa phiên mới với diễn biến ổn định, duy trì mặt bằng giá cao sau phiên tăng trước đó.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 12/3 - Ảnh 1.

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 12/3, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên trước đó, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào cao hơn ở mức 184,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 187,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá tương đối đồng đều giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức thấp hơn, 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 183,9 186,9 184,2 187,2
PNJ 184,2 187,2 184,2 187,2
DOJI 184,2 187,2 184,2 187,2
Bảo Tín Minh Châu 183,5 186,5 184,4 187,2
Bảo Tín Mạnh Hải 183,5 186,5 184,2 187,2

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam) ở mức 5.150 USD/ounce, giảm 0,5% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,3% trong phiên giao dịch 11/3.

Giá vàng giảm khi áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn gia tăng.

Mới đây, thị trường kim loại cũng đã tiếp nhân số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, kết quả nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường và không gây ra tác động đáng kể nào. CPI tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

