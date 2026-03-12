Dragon Capital, KIM, Hanwha Life,Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB





Cụ thể, SHB công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và triển khai các dự án.

Theo danh sách công bố, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.



Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnamvà VinaCapitallần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.

Các nhà đầu tư tổ chức uy tín khác tham gia đợt phát hành lần này bao gồm PVI Asset Managementvới khối lượng đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, cùng Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVIđăng ký 25 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPPđăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

Việc nhiều tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành riêng lẻ cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu SHB, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tài chính để ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư cho tăng trưởng và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, SHB được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân. Theo phương án được công bố, SHB phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trên thị trường chứng khoán, SHB là 1 trong 3 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và luôn nằm trong top đầu thanh khoản giao dịch. Mặt khác sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, cổ phiếu SHB được dự báo có thể được bổ sung vào FTSE Global All Cap Index. Đây là tín hiệu quan trọng, bởi để được xem xét vào các rổ chỉ số toàn cầu, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô vốn hóa, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin. Điều này cho thấy SHB đang không ngừng nâng vị thế trên thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Không dừng ở huy động vốn trong nước, SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trướcvà hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, tiếp tục tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng không ngừng mở rộng bảng cân đối một cách lành mạnh, dựa trên nền tảng nội lực tài chính.

Nhìn tổng thể, các chỉ tiêu về an toàn vốn, thanh khoản, chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng lợi nhuận và quy mô tài sản đang cho thấy một bức tranh nhất quán: SHB là ngân hàng phát triển trên nền tảng vững chắc, với mức độ an toàn cao hơn đáng kể so với yêu cầu quản lý, hiệu quả vận hành thuộc nhóm tốt trong hệ thống và định hướng tăng trưởng rõ ràng, bền vững. Đó cũng là lý do SHB không chỉ được nhìn nhận là ngân hàng tăng trưởng tốt, mà còn là ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, có đủ năng lực để đồng hành cùng nền kinh tế trong các giai đoạn biến động cũng như trong chu kỳ phát triển mới.