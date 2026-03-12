Một ngân hàng đăng tuyển cả nghìn nhân sự sau khi giảm mạnh trong năm 2025

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch tuyển dụng với quy mô lớn trên toàn hệ thống trong bối cảnh tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường năng lực nhân sự cho các mảng trọng tâm. Theo thông tin từ cổng tuyển dụng chính thức, ngân hàng hiện đăng tuyển hàng trăm vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung mạnh nhất ở khối kinh doanh bán lẻ và quản lý khách hàng.

Cụ thể, riêng nhóm vị trí liên quan đến quản lý khách hàng và kinh doanh đang có khoảng hơn 800 nhu cầu tuyển dụng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kế hoạch bổ sung nhân sự của ngân hàng. Đây là các vị trí trực tiếp tham gia vào hoạt động bán lẻ, phát triển khách hàng cá nhân và doanh nghiệp – những mảng được xác định là động lực tăng trưởng chính của VIB trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, ngân hàng cũng tuyển dụng thêm nhân sự cho các bộ phận như thu hồi nợ, vận hành, dịch vụ khách hàng và công nghệ thông tin. Các vị trí thuộc lĩnh vực công nghệ số được mở rộng nhằm phục vụ chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng, trong khi khối vận hành và hỗ trợ kinh doanh tiếp tục được bổ sung để đảm bảo hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.

Bên cạnh tuyển dụng nhân sự chính thức, VIB duy trì chương trình thực tập sinh GenV Future Program với quy mô tuyển khoảng 100 ứng viên tại nhiều tỉnh, thành phố. Chương trình hướng đến sinh viên năm cuối và tân cử nhân, cho phép tham gia đào tạo nghiệp vụ và làm việc thực tế tại các đơn vị kinh doanh, qua đó xây dựng nguồn nhân sự kế cận cho ngân hàng.

Ở cấp độ khu vực, nhiều vị trí cũng được tuyển với số lượng đáng kể. Chẳng hạn, riêng vị trí quản lý khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội có kế hoạch tuyển khoảng 25 nhân sự trong giai đoạn hiện nay, cho thấy nhu cầu mở rộng đội ngũ bán hàng tại các thị trường trọng điểm.

Việc đẩy mạnh tuyển dụng với quy mô lớn được xem là bước đi nhằm củng cố nguồn lực nhân sự, phục vụ chiến lược phát triển bán lẻ và ngân hàng số của VIB trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng. Đồng thời, đây cũng là động thái chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng kinh doanh và mở rộng hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.

Tại thời điểm 31/12/2025, ngân hàng có 9.927 nhân viên làm việc tại hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, giảm gần 1.400 người so với cuối năm 2024.



