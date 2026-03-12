Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 11/03/2026 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ ba.

Thông báo kết luận nêu rõ, kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành 6 mục tiêu đề ra về: (i) Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; (ii) Tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng; (iii) Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; (iv) Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; (v) Tỷ lệ người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng; (vi) Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đã tích cực triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào hoàn thiện khung khổ pháp lý, mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài chính, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng tài chính.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Khuôn khổ pháp lý cho thúc đẩy tài chính toàn diện chưa đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện; năng lực cung cấp dịch vụ của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính còn hạn chế tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tập trung chủ yếu ở thành thị, vùng đông dân cư, vùng phát triển; hạ tầng tài chính chưa đồng bộ, cần tiếp tục được củng cố, nâng cấp; vấn đề an toàn, an ninh, bảo mật cần tiếp tục nâng cao; công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao kiến thức, hiểu biết về tài chính và kỹ năng sử dụng dịch vụ tài chính cho người dân còn hạn chế.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là dự thảo Chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, đồng thời xác định công nghệ là công cụ chủ chốt, tạo ra sự đột phá trong việc nâng cao mức độ tài chính toàn diện của Việt Nam với mục tiêu lớn nhất là đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đối tượng yếu thế, không có ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Tập trung, ưu tiên 6 nhóm đối tượng: Người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình có thu nhập thấp; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh là thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm, toàn diện đi đôi với các đối tượng ưu tiên; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu trong quá trình thực hiện Chiến lược.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt từ 25%, ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung thực hiện các giải pháp: Hoàn thiện thể chế; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia; thúc đẩy tài chính bền vững; tăng cường an toàn thông tin, nhất là an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lợi ích của người sử dụng nhất là chuyển đổi số; các giải pháp hỗ trợ khác.

Quy định Chiến lược có thể điều chỉnh đảm bảo đi vào thực chất, mang lại lợi ích, sự hưởng thụ của người dân, tiếp cận bình đẳng, hoạt động bao trùm, đầy đủ, hiệu quả cao, mang lại công bằng xã hội, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa góp phần phát triển, xây dựng đất nước giàu, mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.



