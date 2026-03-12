Chuyên gia: Đừng kỳ vọng giá vàng sẽ sớm giảm!

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Laks Ganapathi, CEO của Unicus Research, cho biết nhà đầu tư có thể tìm đến vàng, hàng hóa và các tài sản hữu hình khác để bảo vệ mình trước một giai đoạn suy thoái kinh tế chậm và kéo dài, khi những điểm yếu trong thị trường tư nhân ngày càng gia tăng.

Bà cho biết vàng đang mang lại sự ổn định mới trong bối cảnh niềm tin vào thị trường tín dụng suy yếu do lạm phát dai dẳng và nợ toàn cầu gia tăng.

“Các ngân hàng trung ương đã mua gần một nghìn tấn vàng mỗi năm kể từ năm 2022,” bà nói. “Khi những tổ chức vận hành hệ thống tiền tệ toàn cầu bắt đầu tích lũy vàng, điều đó cho thấy phần nào hướng đi của thế giới.”

Ganapathi cảnh báo rằng một trong những rủi ro lớn nhất đối với hệ thống tài chính là sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tín dụng tư nhân trong hai thập kỷ qua. Bà cho biết lĩnh vực này đã tăng từ khoảng 40 tỷ USD vào năm 2000 lên gần 2 nghìn tỷ USD hiện nay, phần lớn nằm ngoài khuôn khổ giám sát và kiểm tra sức chịu đựng (stress test) truyền thống áp dụng cho các ngân hàng.

Trong khi các ngân hàng buộc phải củng cố bảng cân đối kế toán sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bà cho rằng sự trỗi dậy của tín dụng tư nhân, đôi khi được gọi là hệ thống “ngân hàng trong bóng tối” (shadow banking) đã tạo ra một lớp rủi ro mới chưa từng được kiểm nghiệm trong một giai đoạn suy thoái lớn.

“Tín dụng tư nhân chưa từng trải qua cơ chế kiểm tra sức chịu đựng,” bà nói. “Hệ thống ngân hàng trong bóng tối phát triển sau năm 2008 đã mở rộng đáng kể, và phần lớn hoạt động của nó thiếu minh bạch so với những gì nhà đầu tư thường kỳ vọng ở thị trường công khai.”

Theo Ganapathi, cấu trúc của thị trường này khiến nhà đầu tư rất khó đánh giá rủi ro một cách chính xác. Nhiều khoản vay trong danh mục tín dụng tư nhân không được xếp hạng tín nhiệm, và giá trị tài sản thường được xác định bằng các mô hình định giá nội bộ thay vì dựa trên giá thị trường.

Bà cũng cho biết nhiều quỹ tín dụng tư nhân có mối liên kết chặt chẽ với hệ thống tài chính rộng lớn hơn, bao gồm cả các ngân hàng truyền thống cung cấp hạn mức tín dụng cho các công ty phát triển kinh doanh và các phương tiện cho vay khác.

“Các khoản vay này được định giá bằng các mô hình nội bộ thay vì thị trường,” bà nói. “Yếu tố kích hoạt khủng hoảng có thể không phải là các khoản lỗ thực tế, mà chỉ đơn giản là sự mất niềm tin.”

Ganapathi cho rằng rủi ro hiện không còn giới hạn trong lĩnh vực cho vay doanh nghiệp. Tín dụng tư nhân ngày càng mở rộng sang tài chính tiêu dùng, bao gồm bất động sản thương mại, cho vay mua ô tô, cho vay ngắn hạn lãi suất cao và các chương trình mua trước trả sau (buy-now-pay-later).

“Đó chính là nơi xuất hiện điểm dễ tổn thương mang tính hệ thống,” bà nói. “Một khi một phần của hệ thống gặp căng thẳng, nó sẽ lan rộng thông qua các danh mục cho vay và các nhóm người vay chồng chéo.”

Bà cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân trong thị trường này. Các sản phẩm như công ty phát triển kinh doanh không niêm yết và các quỹ hưu trí mục tiêu đã mở cánh cửa cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận tín dụng tư nhân, dù các tài sản này thường kém thanh khoản và khó định giá.

Theo quan điểm của bà, sự kết hợp giữa tính thiếu minh bạch, đòn bẩy và sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân làm gia tăng nguy cơ bất ổn nếu điều kiện kinh tế xấu đi. Ganapathi cho rằng đợt suy thoái tiếp theo khó có khả năng giống với sự sụp đổ đột ngột như trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

“Điều này sẽ không giống năm 2008, khi mọi thứ sụp đổ cùng lúc,” bà nói. “Nó sẽ diễn ra chậm hơn. Nó sẽ lan rộng theo thời gian, có thể từ 2025 đến 2027, và về lâu dài có thể đau đớn hơn.”

Bà cho biết công ty của mình dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát dai dẳng trong những năm tới, tạo ra điều kiện tương tự như lạm phát đình trệ (stagflation).

“Chúng tôi nhìn thấy tình trạng đình trệ và sự quay trở lại của lạm phát vào khoảng năm 2026,” bà nói. Ganapathi cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào việc bảo toàn vốn thay vì chạy theo lợi suất cao từ các sản phẩm tín dụng phức tạp. Vàng không mang lại lợi suất, nhưng trong một thế giới mà các chính phủ liên tục thâm hụt và phải in tiền để tài trợ nợ, nó trở thành nơi lưu trữ giá trị.

Theo Kitco News



