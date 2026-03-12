Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế

12-03-2026 - 14:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 12/3/2026, ngân hàng Phương Đông (OCB) và Thuế TP. HCM thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ, mục tiêu hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh thích ứng cơ chế thuế mới.

Hợp tác lần này giữa hai bên tập trung vào việc tạo ra những giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh một cách toàn diện, từ tư vấn tuân thủ quy định thuế mới tại 29 điểm cở sở trực thuộc Thuế TP. HCM đến các giải pháp thanh toán số hiệu quả. Qua đó, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo quy định Thuế 2026, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt và nộp thuế điện tử - những trụ cột quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế - Ảnh 1.

Đại diện Lãnh đạo OCB và Thuế TP. HCM thực hiện ký kết tại buổi lễ

Cụ thể, OCB triển khai giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant, sở hữu những tiện ích như: hợp nhất dữ liệu thanh toán – bán hàng – hóa đơn trên một nền tảng, đáp ứng nghĩa vụ thuế; gia tăng năng lực quản trị của hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME; kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng; đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Giải pháp này cũng cung cấp đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép ghi nhận tự động mọi giao dịch phát sinh qua VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS, mã VNPAY-QR hoặc các hình thức thanh toán số khác. Dữ liệu được đồng bộ tức thời với hệ thống quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Đặc biệt, quá trình khởi tạo hóa đơn và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế được tự động hóa theo đúng chuẩn quy định. Đây được xem là "chìa khóa" giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp MSME tối ưu quản lý dòng tiền, tuân thủ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP một cách thuận tiện và chính xác nhất.

Đại diện lãnh đạo Thuế TP. HCM kỳ vọng: "Trong năm 2026, ngành Thuế sẽ chuyển trọng tâm từ quản lý thu sang hỗ trợ tuân thủ, tăng cường hướng dẫn và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế. Việc hợp tác với các ngân hàng đặc biệt là OCB nhằm cung cấp thêm giải pháp hỗ trợ được xem là bước đi cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ và ổn định hoạt động của cộng đồng hộ kinh doanh trên địa bàn."

Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Thuế TP. HCM kỳ vọng sự hợp tác với OCB sẽ giúp ổn định hoạt động của cộng đồng hộ kinh doanh trên địa bàn

Tại buổi lễ, Ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB cũng nhấn mạnh về định hướng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tài chính thông qua ba tiêu chí dễ dùng – dễ quản lý – dễ tuân thủ: "Với giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trọng tâm cùng sự đồng hành của Thuế TP. HCM, OCB sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến những giải pháp tài chính thiết thực, góp phần hỗ trợ khách hàng từng bước nâng cao năng lực quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả đồng thời nhanh chóng thích nghi các quy định pháp lý và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số."

Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc OCB – Ông Phạm Hồng Hải chia sẻ tại lễ ký kết

Với mong muốn khách hàng nói chung và hộ kinh doanh nói riêng sẽ dễ dàng tiếp cận giải pháp thanh toán này nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết hiện nay, OCB đã xây dựng nhiều lựa chọn dịch vụ cùng chính sách ưu đãi trên nền tảng OCB Smart Merchant. Trong đó, khách hàng có thể bắt đầu với gói cơ bản (BASIC) hoàn toàn miễn phí như phí giao dịch thanh toán qua QR, tặng tài khoản số đẹp trị giá 100 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản lên đến 5 tỷ đồng mỗi ngày và hỗ trợ chi phí khi trang bị loa thông báo biến động số dư.

Với các đơn vị có nhu cầu quản trị cao hơn, gói PRO (dành cho hộ kinh doanh) và M-PRO (dành cho doanh nghiệp MSME) được triển khai với chi phí ưu đãi chỉ 599.000, đi kèm nhiều tiện ích như miễn phí phần mềm quản lý bán hàng, hỗ trợ giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ đám mây, hạn mức chuyển khoản lên đến 30 tỷ đồng/ngày, miễn phí thường niên thẻ ghi nợ quốc tế OCB, tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 500 triệu đồng và tặng ngay loa biến động sơ dư khi thỏa điều kiện chương trình… Các ưu đãi phí trên hiện được áp dụng đến ngày 30/6/2026.

Đặc biệt, OCB còn miễn phí bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028, bao gồm phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử không giới hạn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa và mang đến những giải pháp tài chính toàn diện và ưu việt cho khách hàng.

Được biết, gói giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant trên đã được ngân hàng nghiên cứu, hoàn thiện từ rất sớm nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, phù hợp với lộ trình pháp lý, đặc thù của từng nhóm khách hàng, đáp ứng nhanh chóng các quy định mới đang áp dụng hiện nay.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng Nổi bật

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng Nổi bật

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

13:59 , 12/03/2026
30kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

30kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

13:43 , 12/03/2026
Tín dụng và lãi suất ngân hàng: “Bộ lọc” tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tín dụng và lãi suất ngân hàng: “Bộ lọc” tái cấu trúc thị trường bất động sản

12:33 , 12/03/2026
Cổ đông ngân hàng nào yên tâm nhất năm nay?

Cổ đông ngân hàng nào yên tâm nhất năm nay?

11:26 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên