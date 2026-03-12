Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp tại Nghệ An được quyền mua gần 30 kg vàng "tang vật thi hành án" ở Hà Tĩnh

12-03-2026 - 14:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30 kg vàng.

Tham gia bốc thăm có 6 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh tham gia .

Toàn cảnh buổi bốc thăm. Ảnh: TT.

Kết quả, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã trúng bốc thăm, được quyền mua tài sản nêu trên.

Tại buổi bốc thăm, đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt cũng đã ký hợp đồng mua tài sản là 30kg vàng với giá hơn 142 t đồng mà Sở Tài chính tổ chức bán.

Có 6 doanh nghiệp tham gia bốc thăm nhưng không có doanh nghiệp nào ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc 20% giá trị tài sản, tương đương hơn 28 t đồng. Trường hợp khách hàng trúng bốc thăm mua tài sản ký hợp đồng mua nhưng sau đó không mua sẽ bị mất tiền cọc đã đặt.

Được biết, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt hoạt động trong lĩnh vực chế tác và buôn bán vàng.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt đã ký hợp đồng mua tài sản. Ảnh: TT.

Trước đó như Đại đoàn kết đưa tin, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán 29.935,6 gram vàng, giá bán hơn 142 t đồng.

Số vàng này là tang vật thi hành án của 2 vụ án bị bắt giữ, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại C ửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) trong năm 2024.

Theo Hạnh Nguyên

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng Nổi bật

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng Nổi bật

Một ngân hàng đăng tuyển cả nghìn nhân sự sau khi giảm mạnh trong năm 2025

Một ngân hàng đăng tuyển cả nghìn nhân sự sau khi giảm mạnh trong năm 2025

14:26 , 12/03/2026
Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế

Thuế TP.HCM và OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức kê khai thuế

14:20 , 12/03/2026
Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

13:59 , 12/03/2026
30kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

30kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

13:43 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên