Người phụ nữ chuyên quỵt tiền của đối tác bằng chiêu 'chuyển khoản thiếu 3 số 0'

12-03-2026 - 17:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Một người phụ nữ lợi dụng sự tin tưởng trong kinh doanh để lừa đảo tinh vi bằng cách "chuyển khoản thiếu 3 số 0", chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 12/3, tin từ Viện KSND khu vực 11 - Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ, từ tháng 12/2025, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị Minh Nghiêm (trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), người từng có quan hệ mua bán hải sản với Vân trước đó.

Lợi dụng sự quen biết và tin tưởng trong giao dịch, Vân nghĩ ra thủ đoạn “chuyển khoản thiếu 3 số 0”. Cụ thể, khi thanh toán tiền mua hải sản, Vân chỉ chuyển số tiền rất nhỏ nhưng có dãy số giống với số tiền cần thanh toán. Chẳng hạn, đơn hàng cần thanh toán 9.034.000 đồng thì Vân chỉ chuyển 9.034 đồng; đơn hàng 11.278.000 đồng thì chỉ chuyển 11.278 đồng, tức thiếu ba chữ số 0 ở cuối.

Đối tượng Lê Thị Thúy Vân sử dụng thủ đoạn "chuyển khoản thiếu 3 số 0" để chiếm đoạt tiền.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển khoản với số tiền nhỏ, Vân nhanh chóng chụp màn hình thông báo giao dịch rồi gửi qua zalo cho chị Nghiêm. Trước khi người nhận kịp nhìn kỹ con số bên dưới, Vân lập tức thu hồi tin nhắn chứa ảnh chụp và nhắn lại rằng đã chuyển đủ tiền.

Tin tưởng do đã nhiều lần làm ăn trước đó, chị Nghiêm không kiểm tra biến động số dư trong tài khoản ngân hàng. Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị Nghiêm hơn 140 triệu đồng. Khi sự việc bị phát hiện, Vân nhanh chóng xóa dấu vết liên lạc, chặn các kênh liên hệ và rời khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

