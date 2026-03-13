Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng mới nhất ngày 13/3

13-03-2026 - 07:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng mới nhất ngày 13/3

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giá vàng trong nước mở cửa sáng 13/3 tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên trước, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam) ở mức 5.107 USD/ounce, tăng 0,6% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,9% trong phiên giao dịch 12/3.

Giá vàng chịu áp lực giảm từ sự tăng giá của đồng USD và lo ngại lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, điều này có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên thị trường vàng. Yếu tố hỗ trợ giá vàng từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh Iran và tâm lý né tránh rủi ro mạnh mẽ trên thị trường nói chung đang bị lấn át bởi các yếu tố nêu trên.

Các nhà giao dịch vàng cho rằng, trong sự kiện địa chính trị được cho là lớn nhất và có khả năng gây bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ, cuộc chiến ở Iran lại không tác động đáng kể đến giá vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Khi một thị trường không thể tăng giá dựa trên những tin tức cơ bản tích cực mới (như cuộc chiến Iran đối với kim loại quý), thì đó là dấu hiệu cho thấy phe mua đã cạn kiệt.

Trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 13/3, giá vàng tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào cao hơn nhẹ ở mức 183,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 186,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá khá đồng đều trên toàn thị trường.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 183 – 186 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI lần lượt niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đứng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 183 186 183,3 186,3
PNJ 183,2 186,2 183,3 186,3
DOJI 183,3 186,3 183,3 186,3
Bảo Tín Minh Châu 183,3 186,3 183,5 186,3
Bảo Tín Mạnh Hải 183,3 186,3 183,3 186,3
Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0

Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0 Nổi bật

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng Nổi bật

Việt Nam không hẳn thiếu vốn, vậy thiếu gì?

Việt Nam không hẳn thiếu vốn, vậy thiếu gì?

22:44 , 12/03/2026
Không chỉ BIDV, có thể bạn đang đọc sai tên hàng loạt ngân hàng MB, TPBank, VPBank, LPBank, ….

Không chỉ BIDV, có thể bạn đang đọc sai tên hàng loạt ngân hàng MB, TPBank, VPBank, LPBank, ….

20:52 , 12/03/2026
Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

20:43 , 12/03/2026
Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng

Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng

19:06 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên