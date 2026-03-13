Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và HĐQT đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 20%

Vì sao lợi nhuận năm 2025 không hoàn thành kế hoạch?

Năm 2025, ACB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô nhưng lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng kế hoạch đề ra do các yếu tố khách quan từ thị trường.

Cụ thể về tổng tài sản, ACB lần đầu tiên gia nhập nhóm các ngân hàng có quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, cụ thể đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024 và vượt 4,2% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bền vững ở mức 18,6%. Huy động vốn đạt hơn 718 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng triển khai các chương trình lãi suất cạnh tranh để hỗ trợ khách hàng và tăng trích lập dự phòng để củng cố "bộ đệm" an toàn.

Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 - nhóm 5) được kiểm soát tốt ở mức 0,97%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới 2% và thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng 14%

ACB xác định năm 2026 là năm tiếp tục tăng tốc để thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030 với mục tiêu trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả". Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 22.338 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Lãnh đạo ACB cũng cho biết các định hướng chiến lược trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục củng cố vị thế bán lẻ: Tiếp tục dẫn đầu mảng ngân hàng bán lẻ và đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, khai thác hệ sinh thái để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số như ACB ONE. ACB cũng tiếp tục duy trì tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến, hướng tới các chuẩn mực quốc tế và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản theo quy định. Tiếp tục phát triển bền vững (ESG), lồng ghép trách nhiệm xã hội và các tiêu chí môi trường - xã hội - quản trị vào hoạt động kinh doanh, hướng tới tín dụng xanh.

Đáng chú ý, ACB muốn mở rộng hệ sinh thái, đẩy mạnh vai trò của các công ty con (như ACBS) và dự kiến thành lập thêm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2026.

Chia cổ tức tiền mặt, cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ lên hơn 58 nghìn tỷ

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị ACB đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 20%, thực hiện trong năm nay.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACB năm 2025 là hơn 15,6 nghìn tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và cộng lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia, ACB có gần 25.200 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sử dụng gần 3.600 tỷ để chia cổ tức bằng tiền mặt (tương đương tỷ lệ 7%) và sử dụng hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 13%).

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 667 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ đó tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2026.



