Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 78 nghìn tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

01-03-2026 - 14:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Tuần giao dịch từ ngày 23 – 27/02, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển sang trạng thái hút ròng tiền qua thị trường mở (OMO) sau ba tuần liên tiếp bơm ròng trước Tết Nguyên đán. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã giảm đáng kể.

Theo số liệu điều tiết, tổng giá trị hút ròng trong tuần đạt 78.218,39 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu OMO đạt 9.773,99 tỷ đồng, tập trung ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày. Lãi suất OMO tiếp tục được duy trì ở mức 4,5%/năm.

Trong tuần, giá trị đáo hạn trên thị trường mở đạt hơn 88.000 tỷ đồng, riêng ngày 24/02 ghi nhận khối lượng đáo hạn trên 30.888 tỷ đồng. Việc chuyển sang hút ròng diễn ra trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng sau cao điểm thanh toán dịp Tết, tạo điều kiện để NHNN chủ động cân bằng cung tiền, hạn chế tình trạng dư thừa thanh khoản kéo dài.

Với động thái điều tiết của cơ quan quản lý, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm nhiệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm giảm 0,93 điểm phần trăm xuống còn 2,83%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm còn 5,62%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm còn 7,31%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ lên 6,36%/năm và kỳ hạn 3 tháng tăng lên 7,4%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì quanh mức 900.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm, phản ánh thanh khoản hệ thống đang dần trở lại trạng thái ổn định.

Trước đó, NHNN đã bơm ròng hơn 208.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhu cầu tiền mặt và tín dụng tăng cao trước Tết Nguyên đán. Khi nhu cầu vốn hạ nhiệt, NHNN có điều chỉnh chính sách để ổn định mặt bằng lãi suất và thanh khoản hệ thống.

