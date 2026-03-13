Tài sản các tỷ phú Việt tăng bao nhiêu trong năm qua?

Theo danh sách tỷ phú thế giới 2026 do Tạp chí Forbes vừa công bố, Việt Nam có 8 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản đạt 39,8 tỷ USD. Con số này tăng 25,1 tỷ USD so với cùng thời điểm năm ngoái.

Các tỷ phú Việt theo danh sách của Forbes năm nay gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Ba tỷ phú mới góp mặt trong danh sách là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Dẫn đầu danh sách vẫn là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng với khối tài sản khoảng 27,7 tỷ USD, tăng hơn 21 tỷ USD so với năm trước. Mức tăng này đưa ông lọt nhóm 100 người giàu nhất thế giới. Hệ sinh thái kinh doanh của Vingroup trải rộng từ bất động sản, công nghiệp đến công nghệ và xe điện, được xem là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam.

Đứng thứ hai trong danh sách là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet Air và Phó Chủ tịch thường trực HDBank với tài sản khoảng 4,2 tỷ USD, tăng gần 1,4 tỷ USD so với năm trước. Mức tăng giá trị tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phản ánh sự tăng trưởng khả quan của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà bà tham gia điều hành, đặc biệt ở hai lĩnh vực trụ cột là hàng không và tài chính.

Đà gia tăng tài sản của bà Thảo được cho là gắn liền với diễn biến tích cực của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái hàng không – tài chính mà bà tham gia điều hành. Vietjet Air, hãng hàng không thế hệ mới do bà sáng lập, đã mở rộng mạnh mạng bay quốc tế và nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế – thương mại – du lịch của Việt Nam với khu vực và thế giới. Hoạt động của hãng không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp mà còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách thông qua thuế, phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác.

Ở lĩnh vực tài chính, HDBank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tập trung vào phát triển ngân hàng bán lẻ, tài chính tiêu dùng và chuyển đổi số. Ngân hàng cũng mở rộng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như khu vực nông nghiệp – nông thôn, được xem là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức độ bao trùm tài chính tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở hai lĩnh vực cốt lõi, hệ sinh thái kinh doanh của nữ tỷ phú còn mở rộng sang bất động sản, đầu tư tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Chiến lược đa dạng hóa ngành nghề được đánh giá là giúp các doanh nghiệp liên quan duy trì khả năng thích ứng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu khối tài sản 2,9 tỷ USD, tăng 500 triệu USD trong vòng 1 năm qua. Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật liệu cho các dự án hạ tầng, xây dựng và công nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy đầu tư công và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh có tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, cũng tăng 500 triệu USD so đầu tháng 3/2025. Các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy tài chính số và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang tiếp tục góp mặt trong danh sách với giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 200 triệu USD. Masan là một trong những tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ lớn nhất Việt Nam, góp phần hiện đại hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ nội địa.

Danh sách năm nay cũng ghi nhận ba gương mặt mới gồm Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Việc xuất hiện thêm các tỷ phú mới phản ánh xu hướng tích lũy vốn mạnh mẽ trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, đồng thời cho thấy sự phát triển của thị trường vốn và hệ sinh thái tài chính trong nước.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương sở hữu 3 tỷ USD, còn bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng lần lượt có khoảng 2,1 tỷ USD và 1,2 tỷ USD. Các doanh nghiệp gắn với những cá nhân này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và công nghiệp, góp phần tạo việc làm quy mô lớn và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách.

Việc số lượng tỷ phú Việt Nam tăng lên được xem là chỉ dấu cho thấy quá trình tích lũy vốn và mở rộng quy mô của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước. Những tập đoàn lớn không chỉ đóng vai trò dẫn dắt thị trường mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng năng suất lao động và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Forbes, bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu được xây dựng dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 1/3/2026. Năm nay, thế giới ghi nhận kỷ lục 3.428 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 20.100 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.

Sự gia tăng tài sản của các tỷ phú Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.