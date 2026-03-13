Chuyên gia UOB: Kinh tế Việt Nam duy trì triển vọng tích cực trong năm 2026, song cần theo dõi sát sao diễn biến thuế quan và địa chính trị

Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện đặc quyền "UOB Privilege Conversation" dành riêng cho khách hàng ưu tiên của Ngân hàng UOB Việt Nam, được Ngân hàng tổ chức hằng năm với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội được gặp gỡ các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong khu vực, được thảo luận và giải đáp những thắc mắc về xu hướng và tình hình thị trường cũng như trang bị chiến lược đầu tư, ứng phó trước những thách thức, đón đầu được cơ hội trong tương lai. Privilege Conversations được UOB tổ chức tại nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN như Singapore, Thái Lan, Việt Nam…. Tại Việt Nam, đây là năm thứ 4 liên tiếp sự kiện được tổ chức.

Tại sự kiện, các chuyên gia từ UOB đã cung cấp những nhận định đa chiều về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế Việt Nam và các chiến lược đầu tư trong năm 2026. Theo đó, các chuyên gia dự báo năm 2026 tiếp tục là năm có nhiều biến động khi kinh tế toàn cầu đối diện các bất định kéo dài. Bên cạnh những chính sách khó dự đoán của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang ảnh hưởng đáng kể đến thị trường hàng hóa và triển vọng kinh tế thế giới.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ bức tranh kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2026 trước những diễn biến mới về thuế quan và xung đột địa chính trị

Tại Việt Nam, với mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm 2025, các chuyên gia nhận định kinh tế năm 2026 tiếp tục giữ đà ổn định, được hỗ trợ bởi cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư hạ tầng, cùng lực kéo từ xuất khẩu và FDI.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động và môi trường trong nước nhiều chuyển động mới, việc hoạch định chiến lược tài chính – đầu tư năm 2026 trở thành thách thức lớn với nhà đầu tư.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, nhận định: "Năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bất ổn về địa chính trị và những thay đổi khó lường từ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, với những nền tảng tích cực đạt được trong năm 2025 và giai đoạn đầu 2026, cùng những quyết sách và chiến lược hiệu quả của chính phủ, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Dù vậy, rủi ro từ các thị trường quốc tế và các nền kinh tế lớn cần được theo dõi sát sao để nhà đầu tư có kế hoạch ứng phó kịp thời."

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

"Trong giai đoạn nhiều biến động, việc cập nhật thông tin thị trường và nhận được tư vấn từ các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm chẳng hạn như đội ngũ cố vấn của UOB sẽ giúp khách hàng đưa ra các chiến lược quản lý tài sản phù hợp và hiệu quả.Tại UOB, chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn thị trường với hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện từ tiết kiệm, đầu tư đến bảo vệ tài chính, được thiết kế để phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của UOB, với kinh nghiệm sâu rộng về thị trường khu vực và trong nước, luôn sẵn sàng tư vấn các chiến lược tài chính phù hợp nhằm giúp khách hàng tự tin ứng phó với những biến động thị trường." – Ông Paul Kim chia sẻ thêm

Các chuyên gia tại UOB cũng cho biết khi xây dựng danh mục đầu tư, nhà đầu tư cần bắt đầu bằng việc xác định rõ mục tiêu tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư phù hợp. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi bởi tăng trưởng toàn cầu không đồng đều, rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch nhanh của công nghệ, nguyên tắc đa dạng hóa tiếp tục đóng vai trò then chốt giúp danh mục duy trì khả năng chống chịu trên nhiều loại tài sản.

Bà Bà Tatyana Savchuk, Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Và Kinh Doanh, Khối Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ "Tại UOB, chúng tôi luôn ưu tiên tìm hiểu nhu cầu tài chính riêng biệt của từng khách hàng, dù đó là bảo toàn tài sản, tạo thu nhập định kỳ hay tăng trưởng vốn dài hạn, để từ đó thiết kế chiến lược danh mục tối ưu. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược với nền tảng là các khoản đầu tư Cốt lõi (Core) ổn định, kết hợp với các vị thế Chiến thuật (Tactical) được lựa chọn nhằm gia tăng tiềm năng lợi nhuận.

Bà Tatyana cũng cho biết UOB Việt Nam và Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) đang hợp lực xây dựng một hệ sinh thái giải pháp đầu tư toàn diện cho khách hàng với danh mục sản phẩm quỹ mở đa dạng, bao gồm quỹ cổ phiếu, quỹ cân bằng và quỹ trái phiếu, trong đó quỹ trái phiếu đã hoàn tất giai đoạn IPO vào tháng 2/2026 và sẽ sớm công bố ngày giao dịch đầu tiên. Bên cạnh đó, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư uỷ thác được thiết kế chuyên biệt theo khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng khách hàng, mang đến trải nghiệm đầu tư cao cấp và phù hợp hơn.

Về Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên của Ngân hàng UOB Việt Nam

Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên UOB Việt Nam hướng tới mục tiêu đáp ứng mọi nhu cầu tài chính, đem lại trải nghiệm ngân hàng vượt trội với nhiều đặc quyền đẳng cấp.

Bên cạnh đa dạng sản phẩm tài chính, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Khách hàng Ưu tiên của UOB Việt Nam sẽ được tận hưởng lãi suất tiền gửi cạnh tranh, miễn phí thường niên thẻ tín dụng, miễn phí sử dụng két sắt cao cấp, chuyển tiền đi nước ngoài với hạn mức cao và phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi.

Với những sản phẩm đầu tư đa dạng, Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên UOB Việt Nam mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tư vấn tài chính toàn diện và hiệu quả. Khách hàng Ưu tiên UOB sẽ được Cố Vấn Tài Chính Cá Nhân riêng của UOB Việt Nam tư vấn và hỗ trợ, giúp khách hàng quản lý tài sản. Đồng thời, Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên UOB Việt Nam cũng thường xuyên gửi các báo cáo và cập nhật thị trường hàng tháng, hàng quý đến khách hàng, để khách hàng kịp thời nắm bắt được tình hình kinh tế.

Ngoài ra, khách hàng Ưu tiên còn được trải nghiệm và sử dụng Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên sang trọng không những ở Việt Nam mà còn ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Tham khảo thêm về dịch vụ Khách hàng ưu tiên tại UOB Việt Nam, truy cập: https://www.uob.com.vn/privilege-en/index.page

Ánh Dương