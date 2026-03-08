Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo bẫy cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng nhận “hoa hồng”

08-03-2026 - 20:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Hành vi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, người đứng tên tài khoản có thể bị xử lý khi liên quan đến các hoạt động phạm tội.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, tình trạng cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng để nhận tiền “hoa hồng” đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý nhẹ dạ, ham lợi nhuận của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động tự do, để lôi kéo tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể tiếp tay cho các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, rửa tiền trên không gian mạng.

Theo đó, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ người dân. Phổ biến là đăng tải thông tin tuyển “cộng tác viên nhận - chuyển tiền”, “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online không cần vốn” trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hứa hẹn trả tiền hoa hồng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng chỉ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng.

Cảnh báo bẫy cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng nhận “hoa hồng” - Ảnh 1.

Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau.

Một số trường hợp còn yêu cầu người tham gia mở thêm nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đăng ký Internet Banking, cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giao thẻ ATM để “quản lý hộ”, sau đó sử dụng các tài khoản này để nhận, chuyển tiền theo yêu cầu.

Thực chất, những tài khoản ngân hàng được thuê hoặc mua lại thường bị các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trung chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ; cho vay nặng lãi; che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp nhằm rửa tiền; phân tán dòng tiền để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Khi các vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Hậu quả pháp lý của hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là rất nghiêm trọng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người liên quan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, tài khoản có thể bị phong tỏa, hạn chế giao dịch, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống; thông tin cá nhân bị lợi dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật khác; đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vì ham lợi nhỏ, thiếu cảnh giác đã vô tình tiếp tay cho tội phạm và phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc.

Để chủ động phòng ngừa, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng hoa hồng.

Đồng thời, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của mình, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận diện và phòng tránh thủ đoạn của các đối tượng xấu.

PV

An ninh tiền tệ

