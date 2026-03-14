Sáng 14/3: Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Ghi nhận lúc 9h45 sáng 14/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh so với mức đóng cửa hôm qua, với mức giảm phổ biến 2,2 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Mặt bằng giá vàng miếng giữa các thương hiệu hiện không còn chênh lệch đáng kể.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chào giá vàng nhẫn tại mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tương tự.

9h45 Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 179,3 182,3 179,6 182,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 PNJ 179,6 182,6 179,6 182,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 DOJI 179,6 182,6 179,6 182,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 Bảo Tín Minh Châu 179,6 182,6 179,6 182,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 Bảo Tín Mạnh Hải 179,6 182,6 179,6 182,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần ở mức 5.018 USD/ounce, giảm 1,2% so với giá đóng cửa phiên 12/3. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm 1,9% trong phiên giao dịch 12/3.

Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ hai liên tiếp khi giá vàng kiểm tra mức hỗ trợ trên 5.000 đô la một ounce.

"Mặc dù thị trường vẫn lạc quan về vàng trong dài hạn do yếu tố phân bổ tài sản, nhưng vàng đang giảm về mức thấp kể từ khi xung đột ở Iran bắt đầu, với đồng bạc xanh ở mức cao nhất gần bốn tháng", ông Tai Wong, một thương nhân kim loại độc lập, cho biết.

Đồng USD đang xác lập một tuần tăng giá, làm cho vàng định giá bằng đồng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ bằng các loại tiền tệ khác.

Trong một ghi chú, Commerzbank cho biết kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn là lý do chính khiến giá vàng chịu áp lực.

Mặc dù vàng được coi là một công cụ truyền thống để phòng ngừa lạm phát và những giai đoạn không chắc chắn, lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của nó bằng cách tăng chi phí nắm giữ tài sản có lãi suất bằng 0 như vàng.

Ngoài ra, dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ hơn mong đợi trong tháng 1, điều này cùng với sức mạnh được ghi nhận ở con số lạm phát cơ bản và cuộc chiến ở Trung Đông củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ Liên bang (Mỹ )sẽ không tiếp tục giảm lãi suất trong một thời gian.

Áp lực bán ra đối với kim loại quý đã gây thất vọng lớn cho một số nhà đầu tư, vì họ kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tăng cao hơn do nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị ở Trung Đông.

“Tôi đã mua vàng và hai tuần qua tôi không mấy vui vẻ,” Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, cho biết.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh tổng thể của thị trường tài chính, Vecchio cho rằng việc vàng giảm giá là điều dễ hiểu vì cuộc chiến chung giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã tạo ra một nhu cầu thanh khoản đặc thù đối với đồng đô la Mỹ.

Mặc dù thị trường vàng nói chung có tính thanh khoản cực cao, nhưng thị trường vàng vật chất, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, có thể nhanh chóng trở nên thiếu thanh khoản. Ông Vecchio cho rằng trong môi trường này, chỉ có một loại tài sản mà mọi người muốn sở hữu.

“Ngay lúc này, trong bối cảnh đầy bất ổn, các nhà đầu tư cần tính thanh khoản của đồng tiền dự trữ thế giới”, ông nói.

Ông Vecchio cho rằng việc bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, khi lợi suất tăng trở lại trên 4%, là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn vẫn còn yếu, nhưng một khi nhu cầu thanh khoản khẩn cấp giảm bớt, ông dự đoán nhu cầu và giá vàng sẽ tăng trở lại.

“Giai đoạn nhu cầu thanh khoản trong cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra, và điều đó khiến tôi thận trọng về kim loại quý hiện nay,” ông nói. “Việc xác định thời điểm kết thúc tình trạng thiếu thanh khoản rất khó, vì vậy giá vàng có thể sẽ không tăng. Có lẽ nó chỉ ổn định trong một thời gian ngắn.”

Cùng với cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây, đồng đô la Mỹ cũng đang hưởng lợi từ những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Cuộc chiến với Iran đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đẩy giá năng lượng tăng cao. Giá dầu và các mặt hàng khác tăng cao đang làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát ở Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, các nhà kinh tế tại BMO Capital Markets cho biết họ dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng Chín. Trước đó, ngân hàng Canada này dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng Sáu.

“Việc giá dầu tăng vọt do xung đột Iran đang làm gia tăng nguy cơ đình trệ kinh tế kèm lạm phát, vào thời điểm tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể và lạm phát vẫn ở mức cao đáng lo ngại”, các nhà phân tích cho biết.