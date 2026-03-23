23-03-2026 - 21:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Tối ngày 23/3: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh

Tối ngày 23/3, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại sau cú lao dốc xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.468 USD/ounce, tăng 370 USD/ounce so với đáy chiều nay (4.098 USD/ounce).

Theo Kitco News, thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran đã gây biến động mạnh trên nhiều thị trường, trong đó có kim loại quý. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện hữu do lo ngại lạm phát toàn cầu và sức mạnh của đồng USD.

Mới đây, Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công vào nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày. Ông cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi "rất tích cực" trong hai ngày qua.

Giá dầu thô giảm hơn 10% khi kỳ vọng căng thẳng quân sự hạ nhiệt, dù sau đó thu hẹp đà giảm so với mức cao trong ngày. Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi, giá trái phiếu tăng sau phát biểu của ông Trump, song biến động vẫn ở mức cao.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá dầu thô cho năm 2026, trong bối cảnh gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz, được đánh giá là cú sốc nguồn cung lớn nhất từng ghi nhận đối với thị trường dầu toàn cầu.

Theo đó, giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình 85 USD/thùng trong năm 2026, trong khi dầu WTI ở mức 79 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó lần lượt là 77 USD và 72 USD/thùng. Goldman Sachs cho rằng lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz có thể chỉ duy trì ở mức 5% bình thường trong 6 tuần, sau đó phục hồi trong một tháng, khiến tổng lượng thiếu hụt vượt 800 triệu thùng.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ được đánh giá ít chịu tác động hơn từ xung đột. Khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ tư và căng thẳng ở Iran leo thang, giới đầu tư gia tăng đặt cược vào xu hướng tăng của "đồng bạc xanh", gây áp lực lên vàng và nhiều kim loại quý.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Nguyên nhân giá vàng rớt thê thảm

Lãi suất ngân hàng LPBank mới nhất tháng 3/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

18:06 , 23/03/2026
Tăng trưởng tín dụng không còn là thước đo duy nhất cho hiệu quả lợi nhuận ngân hàng

17:11 , 23/03/2026
Cảnh tượng khó tin trên phố Cầu Giấy: “ATM vàng” chạy hết công suất, khách ngồi kín chỗ

16:42 , 23/03/2026
SHB được UBCKNN cấp Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

16:27 , 23/03/2026

