Chuyện gì đang xảy ra với vàng?

Diễn biến quá nhanh này cũng khiến không ít nhà đầu tư ngắn hạn rơi vào trạng thái lo lắng. Trên các diễn đàn và hội nhóm về vàng, những chia sẻ về khoản lỗ gia tăng xuất hiện ngày một nhiều. Chị Nguyễn Thùy Dương (Minh Khai, Hà Nội) cho biết, đã rút tiền tiết kiệm để mua vàng ở vùng giá cao, kỳ vọng thị trường tiếp tục đi lên, nhưng hiện tại lại rơi vào thế bị động khi giá giảm sâu. Tương tự, anh Quang Phú (phố Huế, Hà Nội) cũng chia sẻ tâm trạng khi lỡ mua ở đỉnh giá, nhận được sự đồng cảm từ nhiều nhà đầu tư khác trong hoàn cảnh tương tự.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng yếu tố then chốt vẫn đến từ chính sách tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là các động thái điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn có ảnh hưởng lớn đến xu hướng của thị trường vàng.

Khi lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền thường có xu hướng quay trở lại các tài sản sinh lợi như trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm, vàng - vốn không mang lại lãi suất - sẽ chịu áp lực lớn hơn.

Ông Huy cũng cho rằng, thị trường đang bước vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Thời gian qua, giá vàng liên tục đi lên và nhiều thời điểm rơi vào trạng thái “quá mua”. Khi thị trường đạt đỉnh lịch sử, tâm lý chốt lời xuất hiện, đặc biệt là từ các nhà đầu tư lớn. Chỉ cần một tín hiệu tiêu cực từ bên ngoài, quá trình điều chỉnh có thể diễn ra nhanh và mạnh hơn so với dự đoán ban đầu.

Theo ông Huy, cú giảm lần này chưa hẳn là tín hiệu đảo chiều xu hướng dài hạn của giá vàng, mà thiên về một pha “tái cân bằng” sau chu kỳ tăng quá nóng. Thị trường đang thiết lập lại kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ toàn cầu, đồng thời điều chỉnh lại mức định giá rủi ro. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn còn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và tỷ giá chưa thực sự ổn định.

Trước diễn biến khó lường của thị trường, chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư cần tiếp cận vàng với tâm lý thận trọng. Vàng vẫn là một kênh phòng ngừa rủi ro trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược rõ ràng và quản trị rủi ro tốt hơn.

Còn ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam có phân tích, thực tế, giá vàng đã tăng rất mạnh từ đầu năm, thế giới từ 4.300 USD/ounce có lúc vượt 5.000 USD/ounce, trong nước cũng tăng từ 153 triệu đồng lên trên 190 triệu đồng/lượng. Vì vậy, nhịp giảm hiện nay là sự điều chỉnh bình thường. Nếu giá vàng thế giới vẫn duy trì trên mốc 4.600 USD/ounce thì chưa thể coi là xu hướng giảm dài hạn.

Về lâu dài, các yếu tố hỗ trợ như lạm phát, bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ vàng là bệ đỡ quan trọng. Nhiều tổ chức quốc tế như JP Morgan hay Ngân hàng UBS tại Thuỵ Sĩ dự báo giá vàng có thể đạt 5.500 - 6.000 USD/ounce. Nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng trong nước hoàn toàn có thể tiến sát mốc 200 triệu đồng/lượng.

Ông Huỳnh Trung Khánh cũng nhấn mạnh, hiện tại, rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn là rất lớn do biên độ mua - bán rộng (khoảng 3 triệu đồng) và chênh lệch quá cao với thế giới khoảng 25 triệu đồng. Tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng, tuyệt đối tránh tâm lý “bắt đáy” theo cảm tính khi xu hướng rõ ràng chưa được xác lập.

Các chuyên gia nhìn chung đều đồng thuận rằng đà giảm gần đây của vàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng với sự mạnh lên của đồng USD khiến kim loại quý này kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Rich Checkan - Chủ tịch Asset Strategies International, và ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com cùng cho rằng, vàng vẫn giữ được tiềm năng tăng trưởng. Theo ông Newsom, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng, và dù dòng tiền hiện tạm thời tìm đến năng lượng như một kênh phòng thủ trước những bất ổn địa chính trị, thì chính những biến động này về lâu dài sẽ khiến nhà đầu tư quay trở lại với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng vẫn là kênh trú ẩn tốt, nhưng chỉ nên chiếm khoảng 20% danh mục đầu tư dài hạn. Phần vốn còn lại nên được phân bổ sang các kênh khác như tiết kiệm hoặc chứng khoán để đảm bảo tính an toàn và đa dạng hóa rủi ro. Lịch sử cho thấy, vàng thường tăng mạnh theo các sự kiện bất ổn nhưng sau đó luôn có giai đoạn điều chỉnh bình ổn, nhà đầu tư cần tỉnh táo để không bị cuốn vào những con sóng tức thời.

Chuyên gia tài chính -TS Châu Đình Linh: Chia nhỏ để đầu tư an toàn và sinh lời Đầu tư phải được tính toán cẩn thận để sinh lời, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo toàn vốn. Nhiều người thua lỗ vì chạy theo tâm lý đám đông, mua khi giá đã tăng cao và bán khi thị trường giảm, chủ yếu do thiếu phân tích và kỷ luật.

Tôi nghĩ, nên chia danh mục thành ba phần: một phần an toàn như vàng và gửi tiết kiệm để giữ giá trị; một phần tạo thu nhập ổn định như trái phiếu hay bất động sản cho thuê; và một phần dành cho tăng trưởng như cổ phiếu, chấp nhận rủi ro cao hơn để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhìn chung, muốn đầu tư hiệu quả thì cần có kế hoạch rõ ràng, hiểu khả năng của bản thân và không phụ thuộc hoàn toàn vào lời khuyên hay tin đồn trên thị trường. Đặc biệt, không cho tất cả trứng vào một giỏ.




