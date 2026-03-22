Bật tăng trong nửa đầu tháng 3, tỷ giá USD sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới?

Áp lực lên tỷ giá USD/VND đã gia tăng rõ rệt trong nửa đầu tháng 3 khi đồng USD phục hồi mạnh trên thị trường quốc tế. Đến giữa tháng, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,9% so với cuối tháng 2, lên 26.287 VND/USD, tương ứng nhích 0,06% so với đầu năm. Cùng thời điểm, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh hơn, tăng 2,5% lên 27.365 VND/USD và cao hơn 1,6% so với đầu năm.

Trong báo cáo phân tích vĩ mô mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) nhận định sự phục hồi của đồng USD đã phần nào gây áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước. Theo đó, đến giữa tháng 3, chỉ số USD Index - DXY đã tăng lên mức đỉnh 10 tháng tại 100,36 (+2,8% so với cuối tháng 2, + 2,1% so với đầu năm). Bên cạnh yếu tố tâm lý trú ẩn tkhi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, đà tăng của USD đồng thời cũng được củng cố bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng khi giá dầu đang trên đà tăng mạnh.

MBS cho rằng vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong năm 2026, đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất, nhóm phân tích dự báo nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu do tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ dự kiến tiếp tục tăng khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thặng dư thương mại tại thị trường này. Trên thực tế, cán cân thương mại hàng hóa tới nay đã ghi nhận 3 tháng nhập siêu liên tiếp, và lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 nhập siêu gần 3 tỷ USD.

Thứ hai, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên ngưỡng 6.000 – 6.300 USD/ounce trong năm nay khi căng thẳng Trung Đông leo thang khiến nhu cầu về tài sản trú ẩn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Thứ ba, việc DXY đảo chiều tăng trở lại khi vai trò tài sản trú ẩn được phục hồi, sẽ tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND trong thời gian tới. Thêm vào đó, đồng USD cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất thêm vài tháng nữa, thậm chí, một số quan chức Fed bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Với các dự báo trên, MBS cho rằng tỷ giá sẽ tăng 2,5% - 3% trong năm 2026.

Trong nhận định mới nhất, nhóm phân tích kinh tế vĩ mô của Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026 với mức tỷ giá là 26.400 trong quý 2, 26.200 trong quý 3 và 26.100 vào cuối năm 2026

Nhóm phân tích giữ quan điểm rằng, Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, trước khi thực hiện hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý 3/2026, đưa lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang từ mức hiện tại 3,75% xuống 3,25% khiến đồng USD suy yếu.

Theo các chuyên gia UOB, mặc dù xu hướng trung hạn đối với USD vẫn nghiêng về giảm giá, nhưng những diễn biến địa chính trị gần đây làm gia tăng mức độ bất định và có thể gây ra những đợt biến động tỷ giá bất thường. Các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran có nguy cơ kích hoạt một giai đoạn né tránh rủi ro trên phạm vi toàn cầu, qua đó hỗ trợ ngắn hạn đối với các đồng tiền trú ẩn truyền thống, bao gồm cả USD.

"Nếu xung đột kéo dài, áp lực tăng giá dầu liên tục có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể khiến Fed trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và điều này sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của USD", ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho hay.

UOB kỳ vọng USD sẽ giữ được mức hỗ trợ tương đối tốt so với phần lớn các đồng tiền G10 trong quý 2/2026, trước khi quay lại xu hướng suy yếu rộng hơn khi rủi ro địa chính trị giảm dần và các yếu tố điều hành chính sách tiền tệ quay trở lại vai trò chi phối. Dự báo chỉ số DXY cập nhật của UOB lần lượt là 99,1 cho quý 2/2026, 97,6 cho quý 3/2026, 96,7 cho quý 4/2026 và 95,8 cho quý 1/2027.

Mặt khác, các chuyên gia phân tích của UOB cho rằng, dư địa giảm giá của VND hạn chế khi tỷ giá tiến sát biên độ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1/2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 (ngày 3/3), từ mức đáy gần 25.900 (ngày 10/2).

Phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Ông Suan Teck Kin cho rằng, xét trong trung hạn, ngoài những tác động trước mắt từ những yếu tố địa chính trị, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thể hiện qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 7,5% của UOB, cùng với dòng vốn FDI duy trì khả quan, kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, cũng như triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.