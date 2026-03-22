Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 3/2026: Tăng mạnh, gửi online cao hơn nhiều tại quầy

22-03-2026 - 07:38 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 3/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động theo hướng ưu tiên kênh số. Theo biểu lãi suất mới nhất, tiền gửi online vẫn có mức lãi suất cao hơn rõ rệt so với gửi tiền tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt là nhóm kỳ hạn dài.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới trong tháng 3/2026. Theo biểu niêm yết, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến tiếp tục duy trì mức cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn.

Lãi suất tiền gửi online Techcombank tháng 3/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi Phát Lộc Online mới nhất, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng dành cho khách hàng thông thường được áp dụng ở mức 4,35%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3–5 tháng được niêm yết ở mức 4,65%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến phổ biến ở mức 6,25%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được nâng lên mức 6,35%/năm đối với khách hàng thông thường, trong khi nhóm khách hàng ưu tiên hoặc khoản tiền gửi lớn có thể được áp dụng mức cao hơn, lên tới 6,5%/năm.

Như vậy, so với biểu lãi suất tháng 2, mặt bằng lãi suất online của Techcombank tiếp tục được điều chỉnh tăng 0,6 điểm % ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên – nhóm được xem là trọng tâm huy động vốn của ngân hàng.

Lãi suất tại quầy Techcombank tháng 3/2026

Ở kênh tiết kiệm Phát Lộc tại quầy, lãi suất huy động vẫn duy trì thấp hơn rõ rệt so với gửi trực tuyến. Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng được áp dụng mức khoảng 3,75%/năm đối với khách hàng thông thường, trong khi các kỳ hạn từ 3–5 tháng phổ biến ở mức khoảng 4,05%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất tại quầy được niêm yết phổ biến quanh mức 5,15%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức khoảng 5,25%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức trên 6%/năm của kênh online.

Trước đó, theo biểu lãi suất tháng 2, Techcombank áp dụng mức lãi suất tại quầy khoảng 3,55–3,95%/năm đối với kỳ hạn ngắn và khoảng 5,05%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Sau điều chỉnh, chênh lệch lãi suất giữa hai kênh gửi tiền tại Techcombank tiếp tục được duy trì ở mức khá lớn, phổ biến từ khoảng 0,8–1,2 điểm % tùy kỳ hạn. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn ưu tiên thu hút dòng tiền qua kênh số, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất cạnh tranh ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn.

Việc điều chỉnh lãi suất trong tháng 3 diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

