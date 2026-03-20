Một ngân hàng huy động lãi suất 8,4% cho số tiền gửi chỉ từ 100.000 đồng

Theo biểu lãi suất huy động được Ngân hàng số Cake by VPBank công bố mới đây, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ. Tại các kỳ hạn 6 - 9 tháng, lãi suất tăng mạnh lên khoảng 7,3%/năm và lên tới 7,5%/năm cho các kỳ hạn 10 – 12 tháng. Với các kỳ hạn trên 12 tháng, Cake by VPBank áp dụng mức lãi suất 7,1%/năm.

Đáng chú ý, ngoài mức lãi suất niêm yết, Cake còn triển khai nhiều chương trình cộng thêm lãi suất dành cho khách hàng.

Trong thời gian từ 1/3 đến hết 31/3/2026, ngân hàng triển khai chương trình cộng thêm 0,9%/năm cho khách hàng lần đầu gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó nâng tổng lãi suất thực nhận tối đa lên mức 8,4%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 10 - 12 tháng.

Một điểm nổi bật của sản phẩm tiết kiệm tại ngân hàng số này là ngưỡng tiền gửi tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ hoặc người mới bắt đầu tích lũy tài chính.

Song song với ưu đãi lãi suất cho khách hàng mới, Cake cũng triển khai chương trình "Tiết kiệm đầu năm – lộc to kịch trần đến 26 triệu đồng", áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, với mỗi giao dịch mở mới khoản Tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng sẽ nhận được số tiền thưởng từ 26.000 đồng đến tối đa 26 triệu đồng, tương ứng với quy mô khoản tiền gửi từ 5 triệu đồng đến trên 5 tỷ đồng. Mức thưởng tiền này tương đương lãi suất 0,52% nhận ngay đầu kỳ, đưa mức lãi suất thực nhận cao nhất lên tới hơn 8%/năm.