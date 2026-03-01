Ngân hàng Quân đội huy động lãi suất lên tới 8,4% cho kỳ hạn 6 tháng

Ngày 18/03/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thông báo ra mắt sản phẩm "MB Siêu Tiết Kiệm" với mức lãi suất tối đa lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, đánh dấu bước đi đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng tăng mạnh.

Theo thông tin công bố, mức lãi suất trên được áp dụng khi khách hàng mở sổ tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng số, đồng thời đáp ứng các điều kiện đi kèm.

Điểm mới của sản phẩm "Siêu Tiết Kiệm" là khả năng chuyển nhượng sổ tiết kiệm trực tiếp trên nền tảng số, giúp khách hàng chủ động thu hồi vốn khi phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất mà không phải chấp nhận mức lãi suất gần như bằng 0 như hình thức tất toán trước hạn truyền thống.

Trước đó, MB cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 18/3 với việc nâng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Theo biểu mới, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được nâng lên 6,5%/năm, trong khi khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được áp dụng mức 6,6%/năm. So với mức áp dụng trước đó, lãi suất huy động các kỳ hạn 12–18 tháng đã tăng thêm 0,4 điểm %.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng đã được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 7,5%/năm cho cả hai nhóm tiền gửi. So với biểu lãi suất công bố đầu tháng 3, mức lãi suất này đã tăng thêm khoảng 0,8 - 0,9 điểm %, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của ngân hàng này trong thời gian gần đây.

Đây là đợt tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 3 của MB. Trước đó, từ ngày 7/3, ngân hàng này cũng đã tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với mức tăng phổ biến 0,3–0,6 điểm %, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.