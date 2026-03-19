Ngân hàng lớn tăng lãi suất tiền gửi lên cao nhất 8,5%/năm

Nhiều đơn vị kinh doanh của VPBank mới đây đã triển khai chương trình lãi suất mới dành cho khách hàng ưu tiên. Theo đó, khách hàng có thể được hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng cũng lưu ý chương trình lãi suất này ưu đãi theo hạn mức và được điều chỉnh khi đủ quy mô. Cụ thể, khách hàng cần gửi số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên để được hưởng mức lãi suất cao nhất này.

Mức lãi suất trên cũng cao hơn nhiều so với biểu lãi suất huy động niêm yết của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng này đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 6,4 – 6,9%/năm (tuỳ thuộc mức tiền gửi và hình thức gửi tại quầy hay online). Lãi suất kỳ hạn 12 tháng được niêm yết 6,5 – 7%/năm.

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, VPBank cũng có một số quy định về việc cộng ưu đãi lãi suất. Chẳng hạn, khách hàng Private có thể được cộng tới 0,3%/năm, khách hàng phân khúc ưu tiên được cộng 0,1%/năm, khách hàng tham gia dịch vụ Ngân hàng gia đình ưu tiên được cộng tới 0,3%/năm. Đồng thời, VPBank lưu ý, đối với các trường hợp đặc biệt, đơn vị kinh doanh được phép áp dụng lãi suất khác với biểu lãi suất niêm yết, đảm bảo tuân thủ quy định các cơ quan quản lý và quy định của VPBank trong từng thời kỳ.

Theo khảo sát, mức 8 - 8,5%/năm không còn mức lãi suất hiếm trên thị trường tiền gửi hiện nay. Nhiều ngân hàng đang áp dụng con số này cho khách hàng ưu tiên, đáp ứng một số tiêu chí về phân hạng khách hàng và tuỳ thuộc vào đơn vị kinh doanh.

Chẳng hạn MB vừa công bố áp dụng lãi suất lên tới 8,5%/năm với các kỳ hạn 6 – 12 tháng. Đối với gửi tiết kiệm thông thường, lãi suất tại MB cũng đã lên 7,5%/năm. Hay Vikki Bank, Cake cũng đang áp dụng lãi suất cao nhất lên tới 8 - 8,4%/năm.

Theo Công ty chứng khoán ACBS, nền lãi suất của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng do chênh lệch giữa nhu cầu tín dụng và huy động vốn. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhóm Ngân hàng quốc doanh (Big4) đã tăng 0,7% trong khi lãi suất cho vay đối với bất động sản hiện ghi nhận quanh ngưỡng 10 – 14%. Xu hướng này có khả năng sẽ tiếp diễn trong nửa đầu năm 2026 cho đến khi bối cảnh tỷ giá trở nên thuận lợi hơn bên cạnh là xung đột địa chính trị hạ nhiệt nhằm ổn định dòng chảy ngoại tệ trong nước.



