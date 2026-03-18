Tối ngày 18/3, giá vàng bất ngờ giảm sâu xuống dưới 4.900 USD/ounce

18-03-2026 - 20:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Tối ngày 18/3, giá vàng bất ngờ giảm sâu xuống dưới 4.900 USD/ounce

Tối ngày 18/3, giá vàng trên thị trường quốc tế bất ngờ lao dốc mạnh, giảm tới 150 USD/ounce xuống còn 4.852 USD/ounce.

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chật vật tìm cơ hội hồi phục sau khi mất mốc hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce. Sau khi chịu áp lực bán tháo ổn định qua đêm, kim loại quý này lại tiếp tục đối mặt với những "cơn gió ngược" mới khi lạm phát tại Mỹ không ngừng gia nhiệt, với giá sản xuất tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng trước.

Theo công bố từ Bộ Lao động Mỹ vào thứ Tư, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) toàn phần đã tăng 0,7% trong tháng 2, sau khi đã tăng 0,3% vào tháng 1. Dữ liệu lạm phát mới nhất này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3% từ các nhà kinh tế.

Tính trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn toàn phần đã nhảy vọt lên mức 3,4%. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 2/2025 (thời điểm giá cũng tăng 3,4%).

PPI lõi (loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,5% trong tháng trước, nối tiếp đà tăng 0,8% của tháng 1. Chỉ số lạm phát sản xuất lõi cũng mạnh hơn kỳ vọng, khi các dự báo đồng thuận trước đó chỉ ở mức 0,3%. Báo cáo cho biết trong vòng 12 tháng qua, PPI lõi đã tăng 3,5%.

Thị trường vàng vốn đã chịu áp lực từ trước khi dữ liệu lạm phát được công bố và hiện đang đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh mẽ hơn.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 18/3, Ngân hàng Quân đội tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, lọt nhóm cao nhất hệ thống

Ngày 18/3, Ngân hàng Quân đội tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, lọt nhóm cao nhất hệ thống Nổi bật

Công ty vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản có phải chủ thương hiệu thời trang An Phước?

Công ty vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản có phải chủ thương hiệu thời trang An Phước? Nổi bật

Thực hư lãi suất vay mua nhà tăng lên 12-15%/năm

Thực hư lãi suất vay mua nhà tăng lên 12-15%/năm

16:53 , 18/03/2026
Lý do bắt buộc chuyển khoản từ 5 triệu đồng/lần

Lý do bắt buộc chuyển khoản từ 5 triệu đồng/lần

16:19 , 18/03/2026
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

15:06 , 18/03/2026
VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng, chia cổ tức gần 19%, hoàn tất Basel III phương pháp tiêu chuẩn

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng, chia cổ tức gần 19%, hoàn tất Basel III phương pháp tiêu chuẩn

14:36 , 18/03/2026

