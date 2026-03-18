Lý do bắt buộc chuyển khoản từ 5 triệu đồng/lần

Tại Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân diễn ra sáng 18/3, Cục Thuế giải đáp loạt vướng mắc, tình huống, hướng dẫn một số nội dung về chính sách mới với người nộp thuế.

Hướng dẫn chi lương từ 5 triệu đồng

Nhiều băn khoăn đã được đặt ra quanh quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng/lần. Liên quan đến tiền lương, cơ quan thuế nhấn mạnh, kể từ ngày 15/12/2025 - thời điểm Nghị định 320 có hiệu lực, nếu trả lương, tiền công từng lần từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động, doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt để khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cán bộ thuế trả lời vướng mắc, hướng dẫn quyết toán thuế.

Nhiều băn khoăn đã được đặt ra về quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng/lần. Liên quan đến tiền lương, cơ quan thuế nhấn mạnh, kể từ ngày 15/12/2025 nếu trả lương, tiền công từng lần từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động, doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt để khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi trả bằng tiền mặt từ 5 triệu đồng trở lên sau thời điểm này sẽ không đủ điều kiện về chứng từ thanh toán để được tính chi phí hợp lý.

Với khoản chi trả lương dưới 5 triệu đồng/người/lần, nếu thanh toán bằng tiền mặt và tuân thủ quy định pháp luật về kế toán, có đầy đủ chứng từ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ.

Đại diện một doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết, công ty thu mua bắp khô, mì lát trực tiếp từ nông dân trồng, lập Bảng kê mẫu 01/TNDN do người dân không có hóa đơn. Tuy nhiên, nhiều giao dịch có giá trị trên 5 triệu đồng/lần, trong khi nông dân không có tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp băn khoăn phải thanh toán thế nào để được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp .

Trả lời vấn đề này, cơ quan thuế cho biết, trường hợp công ty mua nông sản trực tiếp của nông dân không có hóa đơn, được phép lập bảng kê. Tuy nhiên, nếu khoản chi từng lần trên 5 triệu đồng thì vẫn phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đủ điều kiện để tính vào chi phí.

Hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào những ngày cuối

Cơ quan thuế đề nghị các ban, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống, tránh tình trạng mỗi nơi trả lời một kiểu, gây khó cho người dân và doanh nghiệp. Với cá nhân, Cục Thuế khuyến khích tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng di động nhằm bảo đảm quyền lợi hoàn thuế nhanh chóng, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào những ngày cuối cùng của thời hạn quyết toán.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế năm 2025, Thuế TP Hà Nội bố trí 26 điểm hỗ trợ trên địa bàn, từ ngày 16/3-5/5.

Nhiều phản ánh tới cơ quan thuế cho biết tình trạng hệ thống dịch vụ công thường xuyên bị gián đoạn khi đăng ký người phụ thuộc. Hệ thống không trả kết quả chấp nhận hay không chấp nhận tờ khai; khi nộp lại vẫn gặp lỗi.

Cơ quan thuế cơ sở giải thích nguyên nhân do lỗi hệ thống. Người nộp thuế băn khoăn, trong trường hợp hết thời hạn đăng ký người phụ thuộc nhưng hệ thống vẫn gặp sự cố, cơ quan thuế có gia hạn hoặc tạo điều kiện bổ sung hồ sơ hay không.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo yêu cầu nghiệp vụ, khi kê khai tờ khai thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống thuế phải kết nối, đối soát dữ liệu với hệ thống của Bộ Công an để kiểm tra thông tin công dân (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ tùy thân).

Chỉ khi thông tin kê khai trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tờ khai mới được tiếp nhận thành công. Vì vậy, người nộp thuế cần bảo đảm thông tin kê khai chính xác, khớp đúng với dữ liệu gốc. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và ổn định cho hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, có thời điểm Bộ Công an áp dụng cơ chế giới hạn số lượng bản ghi và lượt truy vấn từ các hệ thống bên ngoài, trong đó có hệ thống của cơ quan thuế.

Trong các đợt cao điểm, khi số lượng người nộp thuế đồng thời thực hiện kê khai tăng mạnh, việc xác thực vượt ngưỡng có thể dẫn tới tình trạng hệ thống phản hồi chậm, tạm thời không phản hồi hoặc báo không tìm thấy dữ liệu, gây gián đoạn tiếp nhận hồ sơ.

Cục Thuế cho biết đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị kỹ thuật để điều chỉnh phương án kết nối, phân luồng truy vấn và tối ưu thời gian gọi dữ liệu, nhằm hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn, bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ được ổn định, liên tục.

Đối với các trường hợp báo lỗi không đạt, người nộp thuế cần kiểm tra lại thông tin đã kê khai, bảo đảm chính xác và thực hiện gửi lại tờ khai trên hệ thống. Cơ quan thuế cũng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để tăng cường năng lực xử lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.