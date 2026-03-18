Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 18/3, Ngân hàng Quân đội tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, lọt nhóm cao nhất hệ thống

18-03-2026 - 15:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 3, tập trung ở các kỳ hạn dài. Sau đợt điều chỉnh mới nhất, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng này đã lên tới 7,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, trong đó tiếp tục nâng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Sau đợt điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này đã lên tới 7,5%/năm, thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Đây là đợt tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 3 của MB. Trước đó, từ ngày 7/3, ngân hàng này cũng đã tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với mức tăng phổ biến 0,3–0,6 điểm %, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, MB không thay đổi mặt bằng lãi suất đối với các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 3,7%/năm và 3,8%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng duy trì mức 4,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng giữ ở mức 4,7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất các kỳ hạn tương ứng được áp dụng cao hơn khoảng 0,2 điểm %, với mức 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,0%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, 4,3%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng và 4,9%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng.

Trong khi đó, MB đã điều chỉnh tăng đáng kể lãi suất ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Theo biểu mới, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được nâng lên 6,5%/năm, trong khi khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được áp dụng mức 6,6%/năm. So với mức áp dụng trước đó, lãi suất huy động các kỳ hạn 12–18 tháng đã tăng thêm 0,4 điểm %.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng đã được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 7,5%/năm cho cả hai nhóm tiền gửi. So với biểu lãi suất công bố đầu tháng 3, mức lãi suất này đã tăng thêm khoảng 0,8 - 0,9 điểm %, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của ngân hàng này trong thời gian gần đây.

Việc MB tăng lãi suất tiết kiệm diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng tăng từ đầu năm, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Động thái này phản ánh áp lực cạnh tranh huy động vốn trong hệ thống, đồng thời cho thấy các ngân hàng đang chủ động củng cố nguồn vốn ổn định nhằm phục vụ kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên