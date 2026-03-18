Sacombank muốn đổi tên thành SACOMBANK, Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, gia hạn đề án tái cơ cấu đến 2030

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào sáng ngày 22/4/2026. Địa điểm Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ (Số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Đáng chú ý, HĐQT Sacombank sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi tên ngân hàng và lùi thời hạn hoàn thành đề án tái cơ cấu.

HĐQT Sacombank cho biết, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

HĐQT cũng đề xuất ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc đặt trụ sở chính mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chính thức trình cổ đông kế hoạch thay đổi tên của Sacombank. Cụ thể, ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

Đặc biệt, Sacombank sẽ trình cổ đông thông qua việc gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, mặc dù ngân hàng đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiền độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Do đó, HĐQT Sacombank trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2030.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Sacombank có loạt thay đổi lớn trên nhiều phương diện. Vừa qua, ngân hàng này đã công bố thay đổi logo, nhận diện thương hiệu mới sau khi có chuyển động về dàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Mới đây, ngày 16/3/2026, Sacombank tổ chức Lễ công bố triển khai thành công tinh gọn bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Theo đó, bộ máy tổ chức sau cơ cấu thu gọn được triển khai theo ngành dọc với 9 Khối nghiệp vụ, đặc biệt tỷ lệ nhân sự giữa khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ – vận hành (back office) được tối ưu về mức 80–20.



