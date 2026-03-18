Lỡ bấm link tin nhắn mạo danh Vietcombank, soạn ngay cú pháp này để cứu tài khoản

18-03-2026 - 11:04 AM | Tài chính - ngân hàng

Thủ đoạn gửi tin nhắn mạo danh thương hiệu ngân hàng không phải mới tuy nhiên chỉ cần một giây phút hoang mang, người dùng có thể bị chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng.

Thời gian gần đây, một kịch bản lừa đảo tinh vi mạo danh hệ thống Vietcombank đang lan rộng với mức độ nguy hiểm hơn. Theo đó, khách hàng bất ngờ nhận được tin nhắn SMS hiển thị tên người gửi là Vietcombank, thông báo tài khoản đang bị khóa tạm thời hoặc hệ thống vừa phát hiện có lượt đăng nhập trái phép trên một thiết bị khác. Ngay bên dưới dòng thông báo đầy tính đe dọa đó là một đường link yêu cầu người dùng phải bấm vào ngay lập tức để xác thực danh tính và bảo vệ tài khoản.

Thực chất, đây là một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, từ đó bòn rút sạch tiền trong tài khoản của những người nhẹ dạ cả tin. Nhiều người thắc mắc vì sao tin nhắn lừa đảo lại nằm chung luồng với tin nhắn thật của ngân hàng. Thực chất, tội phạm đã sử dụng các trạm phát sóng BTS giả mạo để chèn sóng, ép điện thoại của nạn nhân nhận tin nhắn rác lừa đảo dưới tên Vietcombank.

Mẫu tin nhắn giả mạo Vietcombank do kẻ lừa đảo gửi đến người dùng

Cách nhận diện bẫy lừa đảo và đường link tử thần

Để đối phó với vấn nạn này, đại diện Vietcombank đã đưa ra các khuyến cáo sống còn giúp người dùng tự vệ. Điểm nhận diện đầu tiên và dễ thấy nhất là các tin nhắn lừa đảo luôn chứa những đường dẫn web có tên miền lập lờ, cố tình viết sai chính tả để đánh lừa thị giác người xem, chẳng hạn như www.vcbdiogebink.com, www.vcbdingtanbink.com, hay www.vcbdigirabink.com .

Ngân hàng khẳng định Vietcombank tuyệt đối không bao giờ gửi tin nhắn SMS có đính kèm bất kỳ đường link nào yêu cầu khách hàng đăng nhập vào dịch vụ VCB Digibank. Do đó, mọi tin nhắn SMS có chứa link đăng nhập đều chắc chắn là lừa đảo 100%. Người dùng chỉ được truy cập và thực hiện giao dịch trên nền tảng duy nhất là website chính thức: https://vietcombank.com.vn/ .

Phải làm gì khi lỡ bấm vào đường link giả mạo?

Trong trường hợp một phút lơ là hoặc hoảng loạn khiến bạn lỡ bấm vào đường link lạ và vô tình nhập thông tin cá nhân, việc cần làm ngay lập tức là phong tỏa tài khoản để chặn đứng dòng tiền bị tẩu tán. Đừng chờ đợi, bạn hãy mở điện thoại và soạn ngay tin nhắn theo cú pháp VCB KHOA DIGIBANK gửi 6167 để khóa dịch vụ ngân hàng số khẩn cấp.

Sau khi hệ thống gửi tin nhắn xác nhận khóa thành công, hãy lập tức liên hệ với đường dây nóng 1900545413 hoặc chạy thẳng ra điểm giao dịch gần nhất của Vietcombank trong giờ hành chính để được nhân viên hỗ trợ xử lý triệt để và cấp lại thông tin an toàn.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Công ty vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản có phải chủ thương hiệu thời trang An Phước?

NHNN đề xuất sửa đổi một số điều của Quyết định 09/2024/QĐ-TTg về cấp tín dụng vượt giới hạn

Tỷ giá USD chợ đen tăng vọt lên gần 27.400 đồng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút về lượng lớn VND

10:20 , 18/03/2026
Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng ngày 18/3

09:57 , 18/03/2026
Nam A Bank trước thềm nhiệm kỳ IX: Tăng trưởng mạnh, bền vững và định vị bản sắc phát triển riêng

09:00 , 18/03/2026
Chuyên gia UOBAM: Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực trong năm 2026, ngân hàng và bán lẻ giữ vai trò dẫn dắt

08:01 , 18/03/2026

