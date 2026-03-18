Tỷ giá USD chợ đen tăng vọt lên gần 27.400 đồng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút về lượng lớn VND
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng đồng loạt ở các kỳ hạn trong phiên 17/3, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 19.100 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do, tiến sát 27.400 đồng.
Thị trường ngoại tệ: Phiên 17/03, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 VND/USD, không thay đổi so với phiên đầu tuần. Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.865 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.271 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên tại 26.301 VND/USD, tăng 11 đồng so với phiên 16/03. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 190 đồng ở chiều mua vào và 200 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 27.340 VND/USD và 27.390 VND/USD.
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 17/03, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng tại tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên 16/03. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm tăng 0,50 điểm phần trăm lên 4,50%; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,50 điểm phần trăm lên 5,30%; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,40 điểm phần trăm lên 5,80%; kỳ hạn 1 tháng tăng 0,28 điểm phần trăm lên 7,58%.
Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD đi ngang tại kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, trong khi giảm nhẹ ở các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giữ nguyên ở mức 3,61%; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 3,67%; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 3,70%; kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,74%.
Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cầm cố, phiên 17/03, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Toàn bộ 3.000 tỷ đồng trúng thầu. Có 22.073 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 19.073 tỷ đồng từ thị trường. Có 268.824 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
