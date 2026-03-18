Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 18/3: Giá vàng rơi vào trạng thái "giằng co"

18-03-2026 - 07:36 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 18/3: Giá vàng rơi vào trạng thái "giằng co"

Giá vàng trong nước, giá vàng thế giới cùng đi ngang.

Tính đến 6h30 sáng 18/3, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải,... được niêm yết quanh mức 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong phiên giao dịch hôm trước, mặt bằng giá không có nhiều biến động, chỉ giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn gần như không có nhiều thay đổi đáng kể khi chỉ giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán), chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được niêm yết ở mức 179,9 – 182,9 triệu đồng/lượng; Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 giao dịch quanh mức 179,8 – 182,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên trước.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư vừa theo dõi diễn biến leo thang của xung đột tại Iran, vừa chờ đợi quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao hiện giao động quanh mức 5.000 USD/ounce, chênh lệch với giá vàng trong nước khoảng 17 - 19 triệu đồng/lượng.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, thị trường vàng hiện đang trong trạng thái "giằng co" giữa lực hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị gia tăng và áp lực tiêu cực từ lạm phát.

"Tôi cho rằng vàng vẫn có khả năng lập đỉnh mới, nhưng có lẽ chưa xảy ra trong thời gian ngắn. Đà tăng hiện tại dường như đang có dấu hiệu chững lại," ông nhận định.

Vàng thường được xem là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn và lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do không mang lại lợi suất.

Cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng mạnh. Phía Israel cho biết đã tiêu diệt người đứng đầu lực lượng an ninh của Iran, trong khi một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố lãnh đạo tối cao mới đã bác bỏ các đề xuất hạ nhiệt căng thẳng từ bên trung gian, đồng thời yêu cầu Israel và Mỹ phải "trả giá" trước.

Fed dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày thứ Tư, và thị trường hiện nghiêng về khả năng cơ quan này sẽ giữ nguyên mức lãi suất.

Ngân hàng Commerzbank nhận định cuộc họp của Fed nhiều khả năng sẽ không tạo cú hích đáng kể cho giá vàng, do những bất ổn xoay quanh thời gian kéo dài của xung đột cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến Fed phải duy trì sự thận trọng.

Linh San

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng, giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản có phải chủ thương hiệu thời trang An Phước?

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội

Chuyên gia UOBAM: Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực trong năm 2026, ngân hàng và bán lẻ giữ vai trò dẫn dắt

Vốn luôn sẵn sàng – kinh doanh không gián đoạn cùng VietinBank

Từ chi tiêu đến đầu tư: Xu hướng quản lý tài chính trên một ứng dụng duy nhất

Những loại giấy tờ nào bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng chấp nhận, sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên