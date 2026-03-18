Sáng 18/3: Giá vàng rơi vào trạng thái "giằng co"

Tính đến 6h30 sáng 18/3, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải,... được niêm yết quanh mức 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong phiên giao dịch hôm trước, mặt bằng giá không có nhiều biến động, chỉ giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn gần như không có nhiều thay đổi đáng kể khi chỉ giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán), chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được niêm yết ở mức 179,9 – 182,9 triệu đồng/lượng; Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 giao dịch quanh mức 179,8 – 182,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên trước.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư vừa theo dõi diễn biến leo thang của xung đột tại Iran, vừa chờ đợi quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao hiện giao động quanh mức 5.000 USD/ounce, chênh lệch với giá vàng trong nước khoảng 17 - 19 triệu đồng/lượng.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, thị trường vàng hiện đang trong trạng thái "giằng co" giữa lực hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị gia tăng và áp lực tiêu cực từ lạm phát.

"Tôi cho rằng vàng vẫn có khả năng lập đỉnh mới, nhưng có lẽ chưa xảy ra trong thời gian ngắn. Đà tăng hiện tại dường như đang có dấu hiệu chững lại," ông nhận định.

Vàng thường được xem là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn và lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do không mang lại lợi suất.

Cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng mạnh. Phía Israel cho biết đã tiêu diệt người đứng đầu lực lượng an ninh của Iran, trong khi một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố lãnh đạo tối cao mới đã bác bỏ các đề xuất hạ nhiệt căng thẳng từ bên trung gian, đồng thời yêu cầu Israel và Mỹ phải "trả giá" trước.

Fed dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày thứ Tư, và thị trường hiện nghiêng về khả năng cơ quan này sẽ giữ nguyên mức lãi suất.



Ngân hàng Commerzbank nhận định cuộc họp của Fed nhiều khả năng sẽ không tạo cú hích đáng kể cho giá vàng, do những bất ổn xoay quanh thời gian kéo dài của xung đột cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến Fed phải duy trì sự thận trọng.