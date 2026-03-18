Từ chi tiêu đến đầu tư: Xu hướng quản lý tài chính trên một ứng dụng duy nhất

Và điều đó đang hình thành một xu hướng mới: Quản lý tài chính hợp nhất – từ chi tiêu đến đầu tư – chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Từ nhu cầu thực tế của thế hệ người dùng tài chính số

Theo khảo sát gần đây với nhóm khách hàng trong độ tuổi 25–40, đa phần cho biết họ cảm thấy "bị phân tán" khi phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ để giao dịch ngân hàng, quản lý dòng tiền, các khoản đầu tư, giao dịch chứng khoán,…

Nhiều người thừa nhận họ bỏ lỡ cơ hội đầu tư chỉ vì phải thực hiện quá nhiều bước: tìm công ty chứng khoán uy tín để "gửi gắm" tài sản, chuyển tiền đầu tư qua lại giữa các ứng dụng, ghi nhớ số tài khoản, theo dõi danh mục đầu tư ở app khác,… Trong thời đại mọi thứ đều có thể thực hiện "trong một chạm", trải nghiệm tài chính như vậy là không còn phù hợp.

Từ tài chính đến đầu tư – Một hành trình, một ứng dụng

Xu hướng tích hợp đầu tư vào nền tảng ngân hàng số đã bắt đầu bùng nổ tại nhiều quốc gia phát triển và nay cũng đã hiện diện tại Việt Nam.

Mới đây, BIDV đã tích hợp tính năng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán ngay trong ứng dụng BIDV SmartBanking. Giải pháp do BIDV kết hợp triển khai cùng CTCP Chứng khoán BIDV (BSC - mã chứng khoán BSI), mang trải nghiệm tài chính "all-in-one" từ chi tiêu đến đầu tư chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

Giờ đây, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm tài chính cá nhân liền mạch: Từ mở tài khoản chứng khoán, nạp tiền đầu tư, giao dịch chứng khoán, theo dõi thị trường, quản lý tài sản,… tất cả đều dễ dàng & nhanh chóng trên chính ứng dụng ngân hàng bạn tin dùng.

Đặc biệt, các giao dịch chứng khoán được bảo mật theo tiêu chuẩn của ngân hàng, giúp người dùng an tâm khi giao dịch.

"All-in-one" từ chi tiêu đến đầu tư chứng khoán trên BIDV SmartBanking

Không chỉ mang đến trải nghiệm đầu tư liền mạch và đồng bộ, khi khởi động hành trình đầu tư trên ứng dụng BIDV SmartBanking, Nhà đầu tư sẽ nhận được loạt ưu đãi thiết thực: Ưu đãi margin chỉ 7.5%/năm; Phí giao dịch "mini" chỉ 0.08%.

Không đơn thuần chỉ là ứng dụng giao dịch, BIDV SmartBanking đang tái định nghĩa cách người dùng quản lý tài chính: tinh giản thao tác, tối ưu thời gian, kiểm soát tài sản toàn diện và nắm bắt cơ hội đầu tư ngay trong tầm tay.

